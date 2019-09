IV Premio Cambiamenti, la presentazione a Pescara

PESCARA – Tutto pronto anche in Abruzzo per la quarta edizione del Premio nazionale “Cambiamenti”, voluto dalla CNA per promuovere e sostenere il pensiero innovativo delle nuovo imprese italiane, meglio conosciute come start-up. Un appuntamento che la confederazione artigiana si appresta a celebrare forte dell’affermazione, nell’edizione scorso, proprio di un’azienda abruzzese, l’aquilana Altaii di Massimiliano Falcone.

Il meccanismo del Premio, con l’agenda degli appuntamenti previsti in Abruzzo per la promozione del Premio prima della finale nazionale fissata a Roma in autunno, saranno illustrati a Pescara nel corso di una conferenza stampa in programma domani, martedì 3 settembre, con inizio alle ore 10.30 nella sede regionale della CNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8. Il tour di avvicinamento alla fase conclusiva del Premio prevede quattro tappe nel territorio abruzzese, con una finale regionale in programma alla Facoltà di Economia dell’Università d’Annunzio, a Pescara.

All’incontro con la stampa prenderanno parte il presidente e il direttore della confederazione artigiana abruzzese, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, il presidente di CNA Giovani imprenditori Abruzzo, Luca Lecce, il coordinatore del Premio, Silvio Calice. Con loro anche il vincitore dell’edizione passata, Massimiliano Falcone, e il professor Alberto Simboli della Facoltà di Economia dell’ateneo di Chieti-Pescara.

A livello nazionale, il Premio – che mette in palio una ricca dotazione di bonus, primo dei quali i 20mila euro messi in palio per il vincitore – si presenta forte dei numeri importanti conseguiti nell’edizione passata: 859 imprese iscritte, 301 comuni italiani coinvolti, 21 eventi territoriali, 20 imprese finaliste.