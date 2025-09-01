Si è concluso con grande entusiasmo la seconda edizione di Itinera, il festival del libro di viaggio e altri percorsi che porta cultura, incontri e nuove prospettive nelle aree interne d’Abruzzo organizzato dall’Associazione Culturale Maks. Un’edizione partecipata e intensa, che ha confermato quanto questo progetto sia amato e condiviso, non solo dal pubblico, ma anche dalle istituzioni e dalle comunità locali.

Il festival – che ha visto come tappe i paesi di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofena e Capestrano – ha ospitato gli autori Gino Bucci alias l’Abruzzese fuori sede, Ernesto Seritti, Anna Rita Severini, Angelo De Nicola, Eraldo Affinati e l’illustratrice Michela Di Lanzo accompagnata dal suo editore Gianluca Salustri regalando momenti di confronto e bellezza. Grande emozione ha suscitato la visita al Museo del Lupo e della Pastorizia di Carrufo, autentico “labour of love” di Stefano Mucciante, testimonianza preziosa di memoria e tradizione.

La partecipazione dei sindaci e vicesindaci del territorio ha dato ulteriore forza al percorso di Itinera, con incoraggiamenti e suggerimenti concreti per continuare a crescere e radicarsi come appuntamento fisso per la cultura abruzzese.

Tra i momenti più coinvolgenti, il corso di scrittura meditativa curato da Barbara Summa, che ha guidato i partecipanti in un viaggio di introspezione e creatività attraverso la parola scritta. Da questo laboratorio non solo sono nate riflessioni profonde e condivise, ma anche idee di collaborazione, come l’apertura della Biblioteca Filomena Silvestrone di Ofena a nuove attività di lettura e scrittura dedicate in particolare ai giovanissimi, grazie alla proposta di Diana Biscaini.

Itinera dimostra che portare cultura nelle aree interne significa anche creare legami, comunità e nuove possibilità. E questo è solo l’inizio: il festival continua a crescere, edizione dopo edizione, con l’energia e la passione di chi crede nel valore della cultura diffusa.

Nei prossimi giorni saranno disponibili spezzoni video e audio degli incontri sul sito del festival https://itinerafestivaldellibro.com/ e sul canale https://www.youtube.com/@MammAmsterdam per rivivere e condividere insieme i momenti più significativi di questa seconda edizione.