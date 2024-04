2° Italian Motor Week Atessa: il programma completo

Il programma atessano prevede due “open day” negli stabilimenti simbolo della Val di Sangro, Stellantis e Honda

ATESSA – Tutto pronto per la seconda edizione della settimana del ‘Made in Italy’ motoristico, organizzata da Anci Città dei Motori in partnership con ministero del Turismo e Automobile Club d’Italia, e il patrocinio di Enit. Atessa, nel direttivo nazionale Città dei motori con il Consigliere Vincenzo Menna, darà il via all’evento con due visite guidate negli stabilimenti produttivi, Honda e Stellantis, e poi un weekend ricco di manifestazioni, gare e raduni.

L’obiettivo nazionale è ambizioso: superare le oltre 100mila presenze dell’edizione 2023 e riaccendere la passione del popolo dei motori, italiano e internazionale, con un calendario di eventi che vede coinvolti musei e collezioni private aperte al pubblico, autodromi e città simbolo del motorsport, luoghi dell’industria italiana delle due e quattro ruote, territori che uniscono a quella motoristica le altre eccellenze italiane, amate in tutto il mondo. Anche quest’anno IMW si avvale della importante partnership istituzionale del Ministero del Turismo e di quella dell’Automobile Club d’Italia, assieme al prestigioso patrocinio di Enit.

Il programma atessano prevede due “open day” negli stabilimenti simbolo della Val di Sangro, Stellantis e Honda.

Lunedì 15 aprile

Visite guidate presso lo stabilimento Honda di Atessa dalle ore 09.30 alle 12.30.

1 gruppo, max 20 partecipanti, solo maggiorenni.

Venerdì 19 aprile

Visite guidate presso lo stabilimento Stellantis di Atessa dalle ore 15 alle 17.

2 gruppi max 40 partecipanti totali, solo maggiorenni.

Le visite negli stabilimenti sono un’opportunità per entrare nel cuore delle nostre eccellenze motoristiche, un’esperienza entusiasmante e costruttiva. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro giovedì 11 inviando un messaggio di testo (i vocali saranno scartati) al numero 370 337 4711 indicando: nome, cognome, data e visita prescelta.

Sabato 20 e Domenica 21 sarà un weekend ricchissimo di eventi che si susseguiranno ininterrotti per le vie del Centro Storico. Stand espositivi, motoraduni, autoraduni, go-kart, auto d’epoca, minimoto, prove su strada, mercatini tematici, live music e visite guidate in Città e nei musei. Questi gli ingredienti per una seconda edizione della Italian Motor Week Atessa “a tutto gas”.

Il Programma completo

Sabato 20 aprile

• ore 16.30 apertura stand espositivi sponsor, piazza Garibaldi

• ore16.30, in piazza Oberdan, dimostrazioni di guida go-kart su circuito cittadino.

• dalle ore 17.00, in piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni) – iscrizione presso lo stand.

• ore 17.00 Visite guidate in Città: “La rappresentazione di Cristo nell’arte atessana” a cura della guida turistica Ida D’Alonzo.

• ore 17.30, piazza Garibaldi, motoraduno e raduno auto d’epoca

• ore 19.00, piazza Oberdan, dimostrazioni di guida go-kart su circuito cittadino.

• ore 21.30, piazza Garibaldi, musica dal vivo

Domenica 21 aprile

• ore 09.30, piazza Garibaldi, motoraduno

• ore 10.00, piazza Garibaldi “Ruote nella storia”, autoraduno a cura del club ACI STORICO

• ore 10.00, piazza Garibaldi, apertura stand espositivi sponsor

• ore 10.00 in piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni)

• ore 10.30, piazza Garibaldi autoraduno a cura del CLUB ASI

• ore 16.30, piazza Oberdan dimostrazioni di guida go-kart su circuito cittadino.

• ore 17.00 Visite guidate in Città: “La rappresentazione della passione di Cristo nell’arte atessana” a cura della guida turistica Ida D’Alonzo

• ore 17.00, piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni)

• ore 17.30, piazza Garibaldi, raduno auto d’epoca

• ore 21.00 musica dal vivo

Auto e moto in raduno, con partenza e rientro a piazza Garibaldi, percorreranno le vie di Centro e Periferie della Città.

Per la ristorazione si consiglia la prenotazione anticipata presso i locali di Atessa

Si ringraziano per la collaborazione e il sostegno tutti gli sponsor, le Associazioni e Club motoristici che prenderanno parte all’iniziativa.

Il calendario nazionale IMW24 è disponibile su www.cittamotori.it e www.italianmotorweek.it