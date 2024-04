Vasto, al via i Campionati italiani di scacchi Master e femminile

L’iniziativa, che si svolge a Palazzo D’Avalos e si concluderà il 14 aprile, coinvolge 150 scacchisti provenienti da tutte le parti del mondo

VASTO – E’ stato il sindaco Francesco Menna questo pomeriggio a Palazzo d’Avalos a fare la prima mossa sulla scacchiera per dare il via ai Campionati italiani di scacchi Master e femminile.

L’iniziativa, che si concluderà il 14 aprile, è stata promossa da Matteo Zoldan fondatore e presidente della Chess Projects e coinvolge circa 150 scacchisti.

“I partecipanti all’evento sono arrivati da diversi Paesi del mondo fra cui India, Serbia, Brasile, Stati Uniti e molti naturalmente anche dall’Italia. Un evento che – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – ci riempie di soddisfazione. E’ stato bello vedere tanti giovani appassionati che in questi giorni avranno l’opportunità di confrontarsi. Una manifestazione che coniuga sport e turismo di qualità. Una grande occasione di promozione per la città, ulteriore conferma della sua vocazione ad essere palcoscenico perfetto per eventi di alto profilo e di respiro internazionale”.

Nei prossimi giorni all’iniziativa è prevista una simultanea di Leonardo Della Penna, 8 anni, che sfiderà contemporaneamente venti avversari.

L’evento è aperto al pubblico, si potranno seguire le sfide in silenzio senza disturbare gli scacchisti.