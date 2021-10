Italia Nostra Pescara: eventi di ottobre, novembre, dicembre 2021

PESCARA – La sezione Italia Nostra, d’intesa con la L.A.A.D. ed il Comune di Pescara gestisce la Biblioteca “Falcone e Borsellino” e ricerca volontari disposti a collaborare al suo funzionamento per un massimo di 2 ore settimanali, al mattino o al pomeriggio. In attesa della riapertura verranno organizzati corsi formativi É attivo, in Biblioteca, un gruppo di lettura che si riunirà una volta al mese, il mercoledì alle ore 17.

Le date degli incontri e degli eventuali fuori-programma (presentazione di libri, chiacchierate con autori ) saranno indicate sulla pagina fb della sezione di Italia Nostra ” L.Gorgoni”. Di seguito il programma completo degli eventi del 4° trimestre 2021. Gli incontri riprenderanno in sede, muniti di green pass e nel rispetto di tutte le altre normative anticovid.

OTTOBRE

14 giovedì, ore 17- Sede. Incontro con Eugenio Di Zenobio, fotografo naturalista e guida ambientale escursionistica, autore del libro “Il Camoscio appenninico. Meraviglia della natura”, Cogecstre Edizioni 2021. Di Zenobio, avvalendosi delle osservazioni sul campo e sulla base di trenta anni di studio e ricerca, illustrerà attraverso le sue foto, scattate nelle 4 stagioni dell’anno, gli aspetti comportamentali e sociali della fauna delle montagne abruzzesi. Al termine, proiezione del suo documentario naturalistico “Tesori d’Abruzzo” sulla grande fauna appenninica.

19 martedì, ore 17- Sede. In occasione della riapertura della Biblioteca, per il ciclo Paesaggi d’Arte, si terrà l’incontro con Antonio Bini, direttore editoriale di Abruzzo nel Mondo e socio di Italia Nostra, sulla figura di Kristian Zahrtmann e la Scuola scandinava. Il relatore ci racconta dell’artista che, avventuratosi nell’Italia meno conosciuta, giunge in Abruzzo nel 1883 in un piccolo paese sulle montagne, Civita D’Antino, dove stabilirà la sede estiva della sua scuola, frequentata da vari pittori scandinavi. Una selezione di opere dedicate a Civita fu esposta a Copenaghen nel 1908, come il relatore ha ricostruito nel suo libro “Negli anni del sole e della luce”, che sottrae all’oblio quella straordinaria stagione. Alcune di quelle opere sono tornate in Abruzzo e sono ora esposte nell’Imago Museum di Pescara.

29 venerdì, ore 16. Visita all’ IMAGO MUSEUM di Pescara, Corso Vittorio Emanuele II, 270. L’Imago Museum, un Museo d’Arte Moderna e Contemporanea voluto dalla Fondazione Pescarabruzzo, si trova nel cuore di Pescara ed ospita due collezioni permanenti: gli Impressionisti scandinavi e gli Artisti figurativi del ‘900 e una mostra temporanea: A ndy Warhol e Mario Schifano tra Pop art e Classicismo. Nell’avventura degli Impressionisti scandinavi ci accompagnerà il nostro socio Antonio Bini. Si entra in gruppi di 15 persone, con la possibilità del doppio turno qualora si superi il numero massimo di visitatori. Biglietto per mostra temporanea e collezioni permanenti: € 15; over 65, € 10; universitari, € 7; junior 6-14 anni, € 2; gratuito, per invalidità 74% +accompagnatore; compleanno, gratuito. Prenotarsi, inviando una e-mail all’indirizzo:

pescara@italianostra.org, e ntro il 20 ottobre 2021..

NOVEMBRE

10 mercoledì, ore 17- Sede. A ssemblea per il rinnovo del Direttivo della sezione I.N. di Pescara e Approvazione del Bilancio di previsione e delle attività da realizzare nel 2022 – L’incontro sarà aperto dalla giornalista Jolanda Ferrara che presenterà la Collana “Quaderni Italia Nostra PE” in versione digitale; Si tratta di una serie di monografie a scadenza trimestrale con una linea grafica ed una struttura costante, archiviabile e stampabile. Condividiamo con esse gli argomenti approfonditi nel corso della nostra attività, dotati di notevole originalità e valore disciplinare, grazie al coinvolgimento di specialisti e ricercatori a noi vicini e li proponiamo nei luoghi della formazione scolastica e scientifica, alle istanze dei decisori e, più in generale, agli studiosi ed ai cittadini interessati ai nostri temi, che vogliano condividere le nostre battaglie, saperne di più e impegnarsi per il proprio territorio.

26 venerdì, ore 17 – Sede.- Incontro con Giovanna Millevolte. La prof.ssa è stata docente di Storia Contemporanea e di Storia della Stampa e dellʼEditoria presso il Dipartimento di Scienze Umane della Università dell’Aquila, nonché responsabile del PoMaq (Polo Museale dell’Università dell’Aquila. Attraverso il suo ultimo libro e con il supporto di strumenti informatici presenta la figura e l’opera di Nicola D’Arcangelo stampatore d’arte e la sua città d’adozione: Pescara. La stamperia di Nicola D’Arcangelo, attiva a Pescara dal 1927 al 1975, fu di rilevante importanza a livello regionale e conosciuta ed apprezzata in ambito nazionale e internazionale. D’Arcangelo, pur lavorando assiduamente a Pescara, si reca a Torino, a Milano, all’estero; stabilisce rapporti di lavoro con sedi all’avanguardia per il sorgere di nuove espressioni grafiche. All’incontro parteciperanno anche Ilaria Mosca e Carla Ianni, che hanno collaborato all’allestimento della Collezione dedicata allo stampatore presso l’Ateneo aquilano, nella quale viene esposta la pregevole raccolta dei manufatti darcangeliani (calendari, cartoline, bozzetti, campionari di carte Fabriano, grafica pubblicitaria, manifesti, locandine, libri e matrici, caratteri di piombo e di legno).

DICEMBRE

3 venerdi, ore 17- Incontro con Guido Morelli, dottore forestale, sul tema C’era una volta la Silva Lentisci. La città di Pescara è stata oggetto di forti manomissioni da parte dell’uomo e attualmente risulta fortemente ridotta nella sua componente naturale, ormai quasi del tutto scomparsa. Ma vi sono ancora tracce visibili di come doveva essere il paesaggio naturale della nostra città prima dell’avvento dell’urbanizzazione. Dell’esistenza di antichi boschi si rinvengono testimonianze sia nei toponimi che nelle antiche carte geografiche. Una di queste selve, la Silva Lentisci, occupava fino agli inizi del ‘900 il tratto di costa compreso tra la foce del Saline e San Silvestro spiaggia. Oggi essa è presente in forma relittuale solo nella Pineta D’Avalos, mentre altri antichi boschi si rinvengono sui colli tra Montesilvano e Pescara, assumendo una particolare importanza, sia per la tutela del territorio, che per la salvaguardia dei valori ambientali, sociali e turistici.

14 martedi, ore 17- Sede. Per il ciclo Paesaggi Letterari: L’Abruzzo nella Divina Commedia. Omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario della morte. Incontro con Lucilla Sergiacomo, storica della letteratura italiana e socia di Italia Nostra. Tra i molteplici contenuti del grande poema dantesco emerge un viaggio all’interno della geografia, della storia e della cultura d’Italia, una vera e propria mappa illuminata dai tanti luoghi, paesaggi, personaggi e vicende che Dante racconta nei cento canti della Commedia. L’Abruzzo vi compare più volte, da Tagliacozzo, evocata dalla memoria della battaglia che nel 1268 pose fine alla dinastia imperiale sveva, ai suggestivi scenari naturali della Marsica e ai suoi paesi,che portano oggi il segno di numerose distruzioni e ricostruzioni; da San Tommaso di Celano, compagno e biografo di San Francesco, alla contraddittoria figura dell’eremita Pietro da Morrone, papa Celestino V, forse identificabile con “colui / che per viltade fece il gran rifiuto”. La relatrice farà da guida al viaggio letterario dantesco in Abruzzo, occasione di incontro con tanta bellezza visibile o nascosta del nostro territorio, in cui i tanti segni della ricchezza e della violenza del passato convivono con i guasti del presente. Al termine, Auguri natalizi, con panettone e spumante.

28 martedi, ore 17- Sede. TOMBOLA LETTERARIA . Per i lettori appassionati (ma non solo) rivisiteremo il classico gioco natalizio in chiave letteraria. Perciò, non daremo solo numeri ma …libri. Giocheremo con gli autori, con i testi, con i versi, mettendo alla prova la nostra memoria e la nostra creatività. I premi saranno libri ma anche altre sorprese messe a disposizione dai nostri sponsor. La quota di partecipazione sarà di 5 euro ma sono graditi contributi maggiori. Un piccolo costo avranno anche le cartelle. Sarà necessaria una prenotazione entro il 26 dicembre tramite e-mail: agnese.iarussi@gmail.com.