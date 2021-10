Un nuovo Postamat per Farindola: la richiesta di Zennaro e D’Incecco

FARINDOLA – “Massima considerazione nei confronti dei bisogni del comune di Farindola attraverso l’avvio e l’attuazione di un progetto che consenta, nel più breve tempo possibile, l’installazione di un nuovo Postamat sul territorio per il prelievo automatico di denaro e l’erogazione di servizi”: a chiederlo sono l’On. Antonio Zennaro e Vincenzo D’Incecco, Capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio regionale d’Abruzzo all’ AD e direttore Generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

A causa della chiusura dell’unico sportello Bancomat della Banca Popolare di Bari, infatti, gli abitanti di Farindola si trovano costretti a dover raggiungere il più vicino comune di Penne per poter effettuare un prelievo, percorrendo oltre 40 chilometri tra andata e ritorno.

“Per la comunità, – proseguono – che nei periodi di turismo arriva a una densità di 3.000 abitanti, la perdita del servizio Atm costituisce un’emergenza, soprattutto per i cittadini più anziani”.

Pertanto in considerazione dell’impegno concreto che Poste Italiane ha dimostrato nell’investire nei piccoli comuni, con una politica di capillarità degli sportelli automatici Postamat in tanti borghi e aree interne, a sostegno di comunità e sindaci, si chiede un intervento risolutivo per il Comune di Farindola.