GIULIANOVA – In occasione della finale degli Europei di calcio di domenica 11 luglio, in cui la Nazionale italiana affronterà l’Inghilterra, il Comune di Giulianova installerà in piazza del Mare un maxischermo per la trasmissione pubblica dell’incontro calcistico.

I cittadini sono invitati a partecipare nel rispetto delle normative anti Covid-19.