Italacave Real Statte – Tikitaka Francavilla 5-8: la cronaca del match

STATTE – Prima vittoria in campionato per il TikiTaka Planet Francavilla che si impone 5-8 sul campo dell’Italcave Real Statte, si tratta di un successo storico per le francavillesi che conquistano la prima storica affermazione nella massima serie del Calcio a 5 Femminile.

Il successo non era mai stato in discussione con la prima frazione di gioco, stradominata, che si era chiusa sul punteggio di 1-6. Grande prestazione da parte di tutte le giocatrici impiegate con le trame di gioco provate in settimana ben riuscite. Tra i pali ha esordito per Duda, si è trattato di un esordio con gol avendo realizzato la marcatura dell’1-6 cercando la palla sul pivot al limite dell’area avversaria si è infilata dopo un doppio palo.

Nel secondo tempo il TikiTaka Planet Francavilla inizialmente ha gestito il risultato, ci sono state delle disattenzioni difensive per le quali il risultato è andato sul 3-7, successivamente l’Italcave Real Statte si è giocato la carte del portiere di movimento ed ha accorciato ulteriormente le distanze, anche a causa della stanchezza della compagine ospite e la gara si è conclusa sul punteggio di 5-8. Nei minuti finali esordio anche per il secondo portiere Luzi, ma è rimasta in campo per un solo minuto a causa di un infortunio alla caviglia occorso in seguito ad uno scontro di gioco ed è quindi rientrata in tra i pali Duda.

Dunque a fine partita il TikiTaka Planet Francavilla ha potuto brindare a questo storico risultato tra la gioia generale ed ora testa subito alla prossima gara di domenica prossima, 14 novembre, quando il TikiTaka Planet Francavilla al Palaroma di Montesilvano alle ore 18 riceverà la visita del Sassari che venerdì ha battuto di misura il Bisceglie 3-2, Bisceglie che la scorsa settimana avevano superato il TikiTaka.

Così ha commenatato la vittoria il dirigente Edgar Schurtz: “Aspettavamo con ansia questa prima vittoria, la squadra sta lavorando bene, è mancato qualcosina nelle prime due partite a causa dell’inesperienza in serie A. Però oggi è andato tutto bene, la squadra ha giocato e si è mossa bene, con l’intensità giusta e le cose sono andate al meglio”.

TABELLINO

ITALCAVE REAL STATTE-TIKITAKA FRANCAVILLA 5-8 (1-6 p.t.)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Valeria, Violi, Mansueto, Renatinha, Russo, Amanda, Marangione, Discaro, Pedroso, De Marchi, Linzalone. All. Marzella

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Bertè, Bettioli, G. Verzulli, Pastorini, Gerardi, Cialfi, Nobilio, Papponetti, Sgravo, Luzi. All. Schurtz

Reti: 1’22” p.t. Vanin (F), 3’11” Bertè (F), 4’40” Valeria (S), 13’04” G. Verzulli (F), 13’32” rig. G. Verzulli (F), 15’11” Bertè (F), 17’24” Duda (F), 7’42” s.t. Russo (S), 10’12” Bertè (F), 10’35” Valeria (S), 15’25” Vanin (F), 16’01” Renatinha (S), 18’21” Amanda (S)

Ammonizioni: Pedroso (S), Bettioli (F), Gerardi (F)

Arbitri: Gianfranco Marangi (Seregno), Nicola Acquafredda (Molfetta) CRONO: Dario Pezzuto (Lecce)