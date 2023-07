Isola pedonale nel Borgo di Montepagano fino al 20 agosto

MONTEPAGANO – Poter godere della bellezza del Borgo di Montepagano durante le serate estive e passeggiare tranquillamente negli angoli più caratteristici del centro storico della frazione rosetana. Sono questi i nobili obiettivi che hanno portato l’Amministrazione Comunale di Roseto guidata dal Sindaco Mario Nugnes ad emettere un’Ordinanza che istituisce l’isola pedonale in Corso Umberto I°, dalle 18 alle 24, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Da Sole e il Belvedere di Porta da Piedi.

La richiesta di istituzione dell’isola pedonale, che sarà in vigore da questa sera al prossimo 20 agosto, era stata presentata nei giorni scorsi dal Consiglio di Quartiere di Montepagano ed è stata subito accolta dall’Amministrazione comunale.

Inoltre, l’istituzione del divieto di transito nella zona in questione permetterà di liberare dal traffico anche piazza del Municipio. Deroghe alle limitazioni sono previste per i mezzi di Soccorso, i veicoli delle Forze di Polizia e i residenti per fare rientro alle proprie abitazioni.

“Grazie a questa Ordinanza andiamo a favorire la vivibilità del nostro borgo storico sia per i residenti che per i turisti che ogni estate affollano Montepagano durante le ore serali – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Sono certo che questa scelta, arrivata dopo una giusta sollecitazione del Consiglio di Quartiere, porterà maggiore sicurezza per tutti i pedoni e vantaggi anche alle attività commerciali che insistono nella zona”.

Foto di repertorio