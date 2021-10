Isernia – Pescara Basket: la presentazione della partita

PESCARA – Quasi tutto pronto per il via alla nuova stagione di Serie C Gold Girone Abruzzo, con la Pescara Basket che dopo un lungo pre campionato farà il suo esordio domenica 10 Ottobre sul terreno di gioco della New Fortitudo Isernia, per una trasferta parecchio insidiosa.

I molisani, infatti, presentano un quintetto molto qualitativo che vede la presenza nel ruolo di playmaker del classe ’95 Francesco Compagnoni, reduce da un’annata a quasi 8 punti di media ad Anagni, in C Silver laziale, mentre nel ruolo di guardia agisce Daniele Monacelli, anch’egli classe 1995. Negli spot di ala piccola ed ala grande si alternano il bulgaro Stanislav Tsonkov, classe 1991 visto in Italia ad Agropoli nel 2018/2019 (17,1 punti di media in 30 partite con un high di 39), e l’abruzzese ex Teate Chieti classe 1997 Francesco Cinalli, anche lui ex Agropoli dove nella scorsa stagione ha realizzato 7,6 punti in 12 incontri, mentre sotto i tabelloni c’è il pivot lituano di 207 cm Rytis Sasnauskas, classe 1996 al debutto in Italia.

Sarà una sfida sicuramente molto interessante, tra due compagini dalla qualità molto elevata, con tutte le incognite dell’esordio in gare ufficiali che renderà la contesa parecchio incerta, nella quale Capitanelli e compagni dovranno prestare massima attenzione per tutti i quaranta minuti di gioco.

Palla a due, al Palazzetto dello Sport di Via Giovanni XXIII snc ad Isernia, domenica 10 Ottobre alle ore 18.00. Arbitreranno i signori Pratola di Francavilla al Mare (CH) e Di Lello di Roseto degli Abruzzi (TE).