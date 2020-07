Iscrizioni all’Asilo Nido Arcobaleno 2020/2021: ecco come fare

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul portale web del Comune di Giulianova l’avviso dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” relativo alle iscrizioni al servizio di asili nido per l’anno 2020-2021 per i Comuni di Giulianova, Bellante, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi.

Per quanto concerne le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Arcobaleno” di Giulianova i modelli di iscrizione, oltre che sul sito web dell’Ente, sono disponibili all’Ufficio Servizi Sociali e Politiche di Genere del Comune di Giulianova, sito in Via Bindi n. 4.

Le domande d’iscrizione dei bambini devono pervenire, insieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre il 7 agosto 2020.