Ipotesi Centro per il Rimpatrio a Preturo, Santangelo smentisce

“La scelta del l’aeroporto come CPR penalizzerebbe sia un’infrastruttura strategica sia la frazione di Preturo, con ben altra vocazione”

L’AQUILA – “E’ stata pubblicata sull’edizione odierna del Corriere della Sera un’indiscrezione riguardante l’elenco dei siti che potrebbero ospitare i Centri per il Rimpatrio (CPR) per affrontare l’emergenza dei flussi migratori. In particolare si paventa l’ipotesi di allocarne uno presso l’aeroporto di Preturo”.

A dirlo è il Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila Roberto Santangelo che aggiunge: “Siamo scevri da ogni approccio demagogico o populista e crediamo fortemente nei principi di integrazione e accoglienza, come abbiamo dimostrato negli anni con il lavoro portato avanti dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali dell’Aquila. Proprio per questo non possiamo che dichiararci nettamente contrari alla scelta del nostro aeroporto come CPR, in quanto penalizzerebbe sia un’infrastruttura strategica sia la frazione di Preturo, con ben altra vocazione. Siamo certi – conclude Santangelo – che il governatore Marco Marsilio e il sindaco Pierluigi Biondi, ottimi amministratori ed esponenti di punta del partito della Premier Giorgia Meloni, faranno sentire con forza le ragioni del nostro territorio, smentendo prontamente questa maldestra ipotesi di lavoro che si rivelerà certamente una fake news”.