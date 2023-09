Pescara, furto di portafoglio in un istituto scolastico: denunciato 35enne

PESCARA – Ieri la Squadra Volante è intervenuta per un furto di portafoglio avvenuto all’interno di un istituto scolastico del centro cittadino, riuscendo ad individuare e rintracciare il responsabile a poche ore dal fatto.

Nella tarda mattinata di ieri, infatti, un’ insegnante ha chiesto l’intervento degli agenti poiché era stata derubata del proprio portafoglio lasciato incustodito sulla scrivania di un ufficio. Gli operatori hanno appreso che, poco prima, un uomo era entrato nel plesso scolastico spacciandosi per familiare di un alunno e si era dato alla fuga dopo aver prelevato il portafogli.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di verificare che l’autore del fatto aveva utilizzato la carta di credito, custodita nel portafogli sottratto, per pagare una corsa in taxi. Gli agenti, pertanto, grazie alla descrizione dell’uomo fornita dalla vittima e alla visione delle immagini immortalate dal sistema di videosorveglianza, sono riusciti rapidamente ad identificarlo.

L’uomo, un 35enne pregiudicato e senza fissa dimora, è stato quindi rintracciato in via Tiburtina, nell’odierna mattinata, proprio mentre stava salendo a bordo di un autobus cercando di dileguarsi, ma il tentativo di fuga non è andato a buon fine: l’uomo, infatti, una volta sceso dall’autobus, si è visto raggiungere dagli agenti che, alla luce di quanto accertato, lo hanno denunciato per il reato di furto aggravato.

Foto di repertorio