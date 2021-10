“Io non rischio”, Protezione Civile in piazza a Giulianova: diretta facebook

Il 24 ottobre la diretta Fb per sensibilizzare, di concerto con l’amministrazione comunale, sui comportamenti corretti in caso di alluvioni e allagamenti

GIULIANOVA – Anche la Protezione Civile di Giulianova sarà “in piazza”, domani, per sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche da attuare per prevenire e fronteggiare le calamità naturali, grazie alla campagna nazionale “Io non rischio”. La “piazza”, dallo scorso anno, non è più quella urbana, ma coincide con lo spazio virtuale di Facebook. “Io non rischio”, si dirà domani in tutte le “piazze” social d’Italia.

A Giulianova, ricorderà la Protezione Civile, non si deve rischiare soprattutto in caso di allagamenti, la calamità, nel nostro territorio, col più alto tasso di incidenza. Dalle 9 alle 19.30, dunque, sulla pagina Facebook “Io non rischio 2021 Giulianova”, si succederanno immagini, spot, interventi di persone note e meno note, dentro un palinsesto ideato per incoraggiare la popolazione ad adottare i giusti comportamenti soprattutto nelle fasi che precedono l’evento calamitoso. L’amministrazione comunale, quale istituzione direttamente interessata e coinvolta nell’attività di informazione ed intervento, affianca l’associazione perchè la diretta centri l’obiettivo.

“I nostri volontari – spiega il presidente del distaccamento giuliese di Protezione civile Mauro Iaconi – sono stati formati ad essere comunicatori ed hanno preparato, in questi mesi, il materiale che proporremo domani. Ciò che preme è far capire a ciascun cittadino che è nelle sue possibilità svolgere un ruolo attivo per prevenire o ridurre i danni causati dagli allagamenti, eventualità che i cambiamenti climatici rendono ogni anno più frequenti”.

“Si tratta di una preziosa occasione – gli fa eco il Vicesindaco Lidia Albani, assessore alla Protezione Civile – che i volontari offrono a Giulianova perchè i cittadini possano migliorare in competenza, senso di responsabilità e consapevolezza”.

Anche il Sindaco Jwan Costantini interverrà domani nella piazza virtuale. “Invito i giuliesi a seguire la diretta – afferma – Molte cose che sembrano scontate non lo sono e a volte basta poco per essere parte integrante di quell’azione virtuosa che costantemente la Protezione Civile compie e di cui la città intera è particolarmente grata”.