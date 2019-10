Io Kanto a Montesilvano edizione autunnale: sfida colpi di note

Peluffo: “Il pubblico oltre ad ascoltare delle voci meravigliose, farà un viaggio nelle eccellenze abruzzesi grazie ai numerosi espositori presenti al Pala Dean Martin”

MONTESILVANO – Presentato questa mattina Io Kanto a Montesilvano. L’evento musicale dedicato ai più piccoli, è in programma in un’edizione autunnale, sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle ore 16 alle 21 al Pala Dean Martin di Montesilvano. Alla conferenza stampa di oggi hanno partecipato: il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi, il consigliere comunale delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco e i docenti dell’IPSSA De Cecco Prof. Vincenzo Gambino e Prof.ssa Claudia De Bonis.

I protagonisti saranno ancora una volta la musica e i bambini. Due le categorie che si sfideranno a colpi di note: bambini da 6 a 11 anni e ragazzi da 12 a 16 anni. A giudicarli il 19 ottobre una giura di esperti del settore, mentre durante la finalissima di domenica 20 volti noti della tv come la vocal coach Maria Grazia Fontana, l’attrice Sandra Milo e il cantante Christian Imparato. Per tutti alla fine il ricordo di una due giorni di divertimento in compagnia di specialisti del settore che gli resterà per la vita. E per i due vincitori tante sorprese che saranno svelate via via nel corso delle serate condotte dalla presentatrice Rai e organizzatrice Federica Peluffo.

“Il pubblico – spiega Federica Peluffo -, oltre ad ascoltare delle voci meravigliose, farà un viaggio nelle eccellenze abruzzesi grazie ai numerosi espositori presenti al Pala Dean Martin. Il tutto è stato supportato dal Comune di Montesilvano, che ringrazio nella figura del sindaco De Martinis e dell’assessore Comardi. Un plauso all’Ipssar De Cecco, guidato dal dirigente scolastico Alessandra Di Pietro, che ha sostenuto l’evento e svolgerà l’open day nei due giorni. I docenti e gli alunni faranno visitare i vari settori dell’offerta formativa dell’Istituto con tutti gli indirizzi, che ogni anno richiamano centinaia di studenti. Un ringraziamento ai nostri sponsor Birrificio Almond, Rustichella d’Abruzzo, Rosa Rubra Vini, McDonald’s, Universal Caffè, Vida Loca Party e Feste, D’Andrea e D’Andrea, Esselife Palestre, Jo Sport, Fabbrini, Valentini e Trigon Viaggi, che esporranno e promuoveranno i loro prodotti all’interno di alcuni stand nel Pala Dean Martin”.

“Dopo il grande successo di questa estate – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – non potevamo che rinnovare il nostro sostegno alla seconda edizione di Io Kanto a Montesilvano, un format che ha riscosso grandi consensi tra i più giovani e che valorizza i talenti locali, i quali potrebbero essere apprezzati testimoni della nostra terra e del nome di questa città. I nostri ragazzi sono pronti a regalarci un grande spettacolo, impreziosito dalla presenza di una giuria di esperti e volti nomi del mondo dello spettacolo come Sandra Milo, Cristian Imparato e Maria Grazia Fontana”.

“Ringrazio Federica Peluffo – afferma l’assessore Deborah Comardi – per aver coinvolto anche le scuole e in particolare l’IPSSAR De Cecco. Tra i numerosi partecipanti sono certa che ci saranno giovani di talento, che si metteranno in evidenza, il primo classificato nel corso delle nostre manifestazioni si potrà esibire, così com’è accaduto per il giovane vincitore della prima edizione, che ha aperto il concerto di ferragosto con ospiti internazionali. Eventi come Io Kanto sono una risorsa per tutto il territorio e, oltre a creare una sana competizione tra i concorrenti, coinvolgono i più piccoli e le loro famiglie ,mettendo in luce i talenti locali”.