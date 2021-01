ioapro, a Lanciano arrivano i Carabinieri in un locale del centro

Sia al titolare che a quattro avventori trovati a consumare bevande al banco é stata comminata una sanzione amministrativa

LANCIANO – Nella giornata di ieri, venerdì 15 gennaio, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, in occasione dell’iniziativa #ioapro promossa dai ristoratori, il Questore di Chieti, Dr. Annino Gargano aveva disposto l’intensificazione in tutta la provincia, dei servizi di prevenzione e controllo al fine di assicurare il rispetto e l’osservanza di quanto sancito nel D.P.C.M del 3 dicembre scorso.

A tale proposito i Carabinieri di Lanciano, hanno effettuato un controllo all’interno di un locale nel centro città che aveva aderito a tale iniziativa, scovando quattro avventori intenti a consumare bevande al banco. Sia al titolare sia ai clienti é stata contestata la violazione amministrativa ai sensi della vigente normativa che prevede sanzioni fino a € 1.000.