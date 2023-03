“Invisibili”, la proiezione del docufilm a Vasto il 26 marzo

VASTO – La proiezione ed il dibattito del docufilm Invisibili si svolgerà domenica 26 marzo 2023, dalle 17 al Politeama Ruzzi in C.so Nuova Italia n.5 a Vasto. Il docufilm “Invisibili”, diretto da Paolo Cassina, parla degli effetti avversi dei cosidetti “vaccini” contro la Covid-19. Preparati ed impiegati con troppa velocità il risultato della campagna vaccinale viene oggi esaminato con l’esperienza dei vaccinati.

Nico Liberati portavoce del comitato Difesaminori dichiara: ”Deve essere riaperto e restituito alla cittadinanza lo spazio di confronto che taluni durante la pandemia hanno preteso di interdire in nome di un autoritarismo emergenziale. Qualunque sia il convincimento nel merito dei fatti e delle circostanze che abbiamo vissute insieme negli ultimi tre anni è importante, oggigiorno, dare prova di pluralismo e restituire ai nostri figli l’immagine di una società capace di riunirsi nonostante la difficoltà e le differenze. È già tardi per restituire ai cittadini tutti [non solo alle presunte maggioranze che fino ad adesso hanno parlato da sole] lo spazio per il confronto. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto che il dibattito si svolgesse simbolicamente nelle sedi privilegiate del confronto in quelle cattedrali della democrazia, che sono le sedi istituzionali”.