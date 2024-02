Inverno d’ Essai 2024, la programmazione film a Giulianova

Otto gli appuntamenti di “Inverno d’ Essai”, a partire da mercoledì prossimo, 14 febbraio. Nella rassegna, due proiezioni pomeridiane domenicali per bambini e ragazzi

GIULIANOVA – Dopo il successo dello scorso anno, torna al Kursaal il cinema d’essai. I film d’autore animano la rassegna che, in questa seconda edizione, va sotto il nome di “Inverno d’Essai”. La bella iniziativa, voluta e organizzata dall’ Assessorato alla Cultura, viene riproposta addirittura con il doppio degli appuntamenti. Non più 4, come nel “Marzo d’Essai” del 2023, ma 8.

La programmazione inizierà mercoledì prossimo, 14 febbraio, per concludersi il 20 marzo, vigilia di primavera. In cartellone, quest’anno, anche due titoli per bambini e ragazzi, la spassosa commedia francese “Il piccolo Nicolas e i suoi genitori” ( domenica 25 febbraio) e “Il castello errante di Howl” (domenica 17 marzo), capolavoro d’animazione del maestro giapponese Hayao Miyazaki. Entrambi saranno proiettati alle 15.

Si parte dunque mercoledì prossimo, 14 febbraio, con “ La chimera”, raffinata pellicola del 2023 diretta da Alice Rohrwacher. Concluderà la rassegna, il 20 marzo, “I limoni d’ inverno”, anche questo del 2023. La regista del film Caterina Carone, quella sera, sarà presente in sala.

Tutti interessanti i titoli in programma: dopo “La chimera”, “La casa dei libri”, gli italiani “Domani è un altro giorno” e “Margini”, il pluripremiato “Close” e, come detto, “I limoni d’inverno”.

L’ingresso è sempre gratuito, fino ad esaurimento posti.

“Il buon cinema ci piace e ci interessa – sottolinea l’assessore Paolo Giorgini- Riteniamo per questo che non possa e non debba mancare nell’offerta culturale di Giulianova. A fronte di una generalizzata crisi del settore, che patisce la mancanza di spazi e la concorrenza delle piattaforme televisive, il cinema va promosso e incoraggiato. E’ un impegno che, come amministrazione comunale, ci sentiamo in dovere di prendere. Non c’ è proposta televisiva che possa competere con il fascino del buio in sala e la suggestione delle proiezioni sul grande schermo. E la città di Giulianova, che attende e merita di avere un cine-teatro comunale, offre di nuovo al pubblico, cittadino e non, un cartellone di qualità, che riproponiamo anche sull’onda di tante, insistenti richieste”.