Intervista a Annachiara e Mattia vincitori dei Campionati Nazionali CIDS

I due ballerini e maestri pescaresi, Annachiara e Mattia hanno ottenuto il primo posto nei campionati nazionali svolti a Rimini

PESCARA – Lo scorso weekend si sono svolti a Rimini i Campionati Nazionali CIDS. Questa competizione nasce da un’idea di tre grandi artisti: Antonio Berardi, Simone Sanfilippo e Riccardo Ciminari. Grande successo per i ballerini Annachiara Contaldo e Mattia Patricelli che hanno conquistato il primo posto. Li abbiamo ascoltati per scoprire più da vicino questa indimenticabile esperienza che li ha visti concludere al meglio una stagione agonistica impegnativa e ricca di soddisfazioni. Prima vogliamo riportare la frase pubblicata sulla pagina Facebook da Annachiara: “Concludere questa stagione agonistica con questo risultato ci ripaga di tutto l’impegno e la dedizione che cerchiamo di mettere nella cosa che più amiamo fare. Vincere con una giuria di artisti internazionali non ha prezzo. Ma la vittoria più grande è stato sentirsi dire dai propri maestri (Antonio e Jasmina Berardi) “non avete mai ballato così, ve lo meritate”. Incontrarvi è stata la cosa più bella che potesse capitarci. Grazie per tutti i sorrisi, gli abbracci, le cazziate, gli sguardi e le emozioni che ci regalate. E adesso prontissimi per la prossima stagione”.

Parlando della competizione e nello specifico della giuria che ha analizzato con la consueta professionalità le prestazioni di tutti i ballerini hanno sottolineato come non sia composta da quella classica federale bensì da artisti internazionali del calibro di Chiquito, Wilmer y Maria, Cortes, Maria Angeles. La competizione si è svolta alla Fiera di Rimini in tre giorni: nel primo gli show, nel secondo gli shine singoli e due e nel terzo le coppie.

“É stato davvero emozionante ballare davanti a questi grandi artisti che rappresentano nel mondo la disciplina del caraibico. Questo successo lo dedichiamo ai nostri maestri Antonio e Jasmina che ci seguono, sostengono e supportano sempre nel nostro percorso agonistico e no. Lo dedichiamo anche alla nostra “seconda famiglia” la Berardi Academy e a tutti i nostri allievi dell’Agua Academy che ci hanno sostenuto da vicino e da lontano”.

Parlando di consigli da dare a chi si avvicina alla danza agonistica hanno riferito: “Consigliamo a tutti di avvicinarsi al mondo dell’agonismo perchè ti fa migliorare non solo livello tecnico nel ballo ma anche a livello sociale, personale, caratteriale. Ti aiuta a crescere perchè ti pone davanti ogni volta delle sfide che devi imparare a superare. I sacrifici da fare sono tanti (allenamenti, viaggi, gare) però ne vale veramente la pena perchè dopo ogni gara, allenamento ti senti soddisfatto, arricchito”.

“Il nostro obiettivo come maestri è far crescere ancora di più a livello agonistico e sociale i nostri allievi che anch’essi hanno partecipato alla competizione con ottimi risultati. Ci piace sempre creare un percorso per i nostri ragazzi per poterli seguire costantemente nella loro crescita. E questo ci porta tanta soddisfazione e tanti risultati”.

Parlando dei prossimi obiettivi come ballerini e maestri: “I nostri obiettivi non finiscono mai, continueremo a studiare a fare competizioni per arricchirci e migliorare sempre di più per poter dare il meglio ai nostri allievi. Siamo carichissimi e prontissimi per ripartire a settembre con tutti i nostri corsi. A breve sui sociale troverete sui nostri calendari con i vari Open day delle nostre discipline”.