Intervento di adeguamento sismico dell’ITSET “F. Palizzi” di Vasto

VASTO – “Rendere le scuole sicure, innovative e sostenibile attraverso interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, è priorità della Provincia di Chieti. Ed è con questa finalità che rendo noto che, grazie al lavoro degli uffici tecnici ed amministrativo/appalti dell’Ente, abbiamo aggiudicato i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva dei lavori, a cui seguirà contestualmente quella esecutiva, per l’intervento di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Statale “F. Palizzi” di Vasto”. Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che ringrazia anche il suo predecessore, Mario Pupillo per l’avvio del finanziamento e che fa sapere che la previsione di spesa ammonta a 6 milioni di euro come scaturito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

“L’edilizia scolastica – aggiunge il Consigliere provinciale delegato, Davide Caporale – costituisce una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici e degli studenti che li frequentano, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, quali risorse educative che contribuiscono alla crescita dei nostri giovani”.

“Un investimento sul presente e sul futuro delle studentesse e degli studenti che scelgono il Palizzi di Vasto come percorso di studio secondario, e che consentirà di rafforzare la dotazione delle infrastrutture presenti sul nostro territorio provinciale”, conclude Menna.

I servizi di ingegneria ed architettura sono stati affidati alla Teknaproject s.r.l. quale Capogruppo-mandatario e agli Ing. Antonio Salza e Mariano Salvatore quali mandanti. L’intervento rientra tra i finanziamenti stanziati con le risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.