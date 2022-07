“Il Carnevale degli animali” di Saint Saëns in scena a Isola del Gran Sasso

ISOLA DEL GRAN SASSO – Dopo il successo del primo appuntamento con l’opera di Puccini “Gianni Schicchi”, che ha animato piazza Guglielmo Marconi nel centro storico di Isola del Gran Sasso, iniziano gli appuntamenti itineranti del cartellone di “Si odono suoni tra le cime e il cielo”, organizzata da Castellarte nel borgo montano. Una serie di viaggi alla scoperta delle bellezze del territorio che culmineranno, di volta in volta, con uno spettacolo musicale.

Si parte domenica 24 luglio, alle ore 11, nell’area ex camping di San Pietro con “Il Carnevale degli animali” di Saint Saëns, evento dedicato a grandi e piccini. Ad esibirsi, nello splendido teatro naturale, sarà l’ensemble “Castellarte” diretto dal Maestro Massimiliano Caporale. Al pianoforte Matteo Pellegrini e Giorgia Caporale; ai violini Luca Matani e Eleonora Di Lodovico; Alessandro Ascani, Viola; Antonio D’Antonio, Violoncello; Luca Caprioni, Contrabbasso; Bibiana Carusi, Flauto/Ottavino; Luciano Di Bernardo, Clarinetto; Simone Aniballi, Xilofono e Glokenspiel.

Come detto, il concerto sarà anticipato da una bella escursione, con partenza alle 8.45, che porterà i partecipanti a scoprire il borgo di San Pietro e i boschi che lo circondano. Un percorso che culminerà con l’arrivo nell’area dove si terrà lo spettacolo.

“Il carnevale degli animali” è la più conosciuta tra le opere di Saint Saëns. Fu composto nel 1886 in occasione di una festa di carnevale tra amici musicisti. L’autore ne proibì la pubblicazione prima della morte, perché considerava questo lavoro un semplice divertimento ad uso familiare e per gli amici. La composizione formata da 13 brani che descrivono in modo divertente e ironico le caratteristiche di alcuni animali. Dopo l’ultimo brano Saint Saëns inserisce un finale che conclude allegramente questa divertente galleria di personaggi. L’autore, insieme agli animali, inserisce anche la caricatura di personaggi (i pianisti e i critici musicali) legati alla sua attività di concertista e compositore.