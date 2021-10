“Interno 8”, al via la terza stagione in tv e streaming: ecco da quando

CHIETI – Dopo due edizioni dai grandi riscontri, è in arrivo la terza stagione di “Interno 8”, programma serale di Rete 8, in onda tutti i venerdì a partire dal 15 ottobre, alle ore 21. Un ritorno che annuncia diverse novità, sin dalla squadra, ora composta dalla dinamica conduttrice e curatrice del programma Paola De Simone, dal ficcante giornalista Luca Pompei e dall’esilarante attrice Tiziana Di Tonno.

La pillola musicale sarà invece curata da artisti esordienti, che puntata dopo puntata, realizzeranno delle performance live appositamente per “Interno 8”. Rinnovati anche gli studi, che offriranno immagini di un condominio certamente più attivo e ricreativo, in cui trovano spazio non solo i consolidati appuntamenti, come l’intervista all’ospite di caratura nazionale, l’editoriale, le performance comiche e le sit, ma anche incontri in studio con eccellenze scovate nel territorio che, puntata dopo puntata, faranno visita ai condomini.

Resta infine aperto l’invito ai telespettatori a prendere parte attiva al programma, con messaggi, video e interventi in studio. L’indirizzo per proporsi e/o mandare materiale è sempre interno8@rete8.it o attraverso la messaggistica dei social.

Il programma sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito ufficiale di Rete 8 e disponibile di seguito nelle relative pagine YouTube.