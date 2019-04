Bene Zeppieri, Moroni e Pellegrino. Il sindaco Luciani: “Vedere così tanti appassionati a questa manifestazione è un orgoglio, un’immensa soddisfazione”

FRANCAVILLA AL MARE – Scendono in campo le teste di serie agli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup. Sulla terra rossa del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club hanno esordito alcuni dei grandi favoriti del primo ATP Challenger dell’anno targato MEF Tennis Events. Bene anche nella giornata odierna i giovani italiani, che continuano ad entusiasmare il pubblico accorso alla più importante manifestazione di sport e spettacolo d’Abruzzo.

Zeppieri: “Qui mi sento a casa”

Convincente prova di Giulio Zeppieri, che in appena 76 minuti di gioco ha eliminato lo spagnolo Javier Barranco Cosano con il punteggio di 6-1 6-3. Diritti profondi e pressione costante da parte del diciassettenne azzurro, soddisfatto al termine del match: “Ho fatto un’ottima prestazione in una partita combattuta, nonostante quel che dice il punteggio. Molti game sono andati ai vantaggi, il secondo set è stato una battaglia. Sono molto contento. Il sostegno del pubblico? Fa sempre piacere giocare in Italia, ci si sente a casa, soprattutto quando gli spalti sono così gremiti”. Bravo e fortunato Gian Marco Moroni, il quale a causa di due ritiri si è trovato di fronte al secondo turno Andrea Del Federico, lucky loser che aveva usufruito della wild card nelle qualificazioni: “Sono stato abbastanza fortunato nel sorteggio – ha ammesso Moroni dopo la vittoria per 6-1 6-2 – . Sono capitato contro De Greef (testa di serie numero 9, ndr) che si è ritirato, al suo posto è entrato Granollers, il quale ha dato forfait per un problema fisico, e alla fine ho affrontato il lucky loser Del Federico. Ho vinto piuttosto agevolmente nonostante qualche insidia nel secondo set. Dopo un periodo nero, mi sento ufficialmente tornato in forma: ho fatto belle lotte nel Challenger di Tunisi e ho ritrovato la fiducia che mi era mancata nelle settimane precedenti”. Avanti anche Andrea Pellegrino, che si è imposto in tre set sul qualificato Andrea Vavassori. Passano il turno, infine, il talentuoso Next Gen tedesco Rudolf Molleker, Thomaz Bellucci, Jose Hernandez Fernandez, Alexey Vatutin, Gastao Elias, Norbert Gombos, Pavel Kotov, Mikael Ymer ed uno strepitoso Tomislav Brkic, giustiziere della testa di serie numero 2 e campione in carica Gianluigi Quinzi.

Il sindaco Luciani: “Soddisfazione immensa”

Presente al martedì di gare il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani, che ha detto la sua sugli Internazionali di Tennis d’Abruzzo: “Questo torneo è una splendida vetrina per la nostra cittadina, che accoglie ogni forma di sport. Non a caso accanto al Circolo Tennis c’è lo stadio di calcio. Vedere così tanti appassionati a questa manifestazione è un orgoglio, un’immensa soddisfazione. L’amministrazione di Francavilla al Mare ha sempre sostenuto fortemente l’evento: abbiamo tutta l’intenzione di ripeterla nelle prossime stagioni, anche per l’ottimo rapporto che ci lega a MEF Tennis Events”.

Risultati martedì 23 aprile

Secondo turno

T. Brkic d G. Quinzi 63 60

N. Gombos d Q. Halys 62 62

G. Moroni d A. Del Federico 61 62

M. Ymer d M. Viola 61 62

P. Kotov d T. Griekspoor 67 64 64

R. Molleker d J. Ocleppo 64 36 64

Primo turno

J. Hernandez Fernandez d A. Basso 75 46 63

G. Zeppieri d J. Barranco Cosano 61 63

A. Pellegrino d A. Vavassori 36 61 62

T. Bellucci d A. Setkic 61 62

A. Vatutin d N. Ly 61 64

G. Elias d D. Perez Sanz 64 76

Crediti foto Marta Magni