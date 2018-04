Internazionali d’Abruzzo GoldBet Tennis: i risultati del 23 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Giornata di sorprese agli Internazionali d’Abruzzo GoldBet Tennis che si disputano allo Sporting Club di Francavilla Valle Anzuca sino a domenica. É stata la giornata in cui sono entrati in campo i big del main draw ma, attenzione, è stata anche la giornata di alcune eliminazioni o defezioni eccellenti.

Il giocatore più atteso era l’ascolano Stefano Travaglia, tra i favoritissimi per la vittoria finale. E infatti sugli spalti si è presentato il pubblico delle grandi occasioni per vederlo all’opera. Purtroppo non è andata come molti pensavano e così Travaglia ha subito un pesante 60 61 dal portoghese Oliveira. Travaglia 109 in classifica mondiale, Oliveira 214, ma il tennis sfugge a ogni pronostico; Oliveira ha vinto senza se e senza ma, sfruttando al meglio una condizione non proprio ottimale del beniamino di casa.

L’altra notizia a sensazione è stata la defezione di un altro dei super favoriti, il portoghese Gastao Elias (106 del ranking), che ha dovuto improvvisamente riprendere la via di casa per gravi motivi familiari.

Di buono, invece, oltre all’entusiasmo degli spettatori che dimostrano ogni giorno di amare il tennis e questo torneo, il successo dell’italiano Filippo Baldi (wild card) sul forte portoghese Domingues (198): 62 26 63. Successo in tre set per Casper Ruud (Norvegia, 203) sul belga De Greef. Domani si continua a entrare nel vivo con altri top tennis player impegnati nel primo turno. Occhio a Rosol, Quinzi, o naturalmente il fenomeno canadese Auger Aliassime. Ingressi ancora gratuiti fino a giovedì.

INTERNAZIONALI D’ABRUZZO – FRANCAVILLA AL MARE, ITALY €43,000 – 23-29 APRIL 2018

I risultati del 23 aprile 2018

Men’s

Singles – First Round

G. Oliveira (POR) d [2] S. Travaglia (ITA) 60 61

[5] L. Broady (GBR) d Z. Kolar (CZE) 60 26 75

C. Ruud (NOR) d A. De Greef (BEL) 75 26 61

[WC] F. Baldi (ITA) d J. Domingues (POR) 62 26 63

Men’s

Doubles – First Round

[2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG) d [WC] A. Del Federico (ITA) / D. Kuzmanov (BUL) 64 60

[3] S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) d T. Altuna (TUR) / Z. Kolar (CZE) 62 36 10-3

R. Bemelmans (BEL) / T. Griekspoor (NED) d A. Motti (ITA) / D. Vega Hernandez (ESP) 62 26 13-11

Mens

Qualifying Singles – Third Round

Qualifying – [1] A. Hoang (FRA) d [7] Z. Zhang (CHN) 67(2) 64 64

Qualifying – [6] L. Vanni (ITA) d [2] M. Viola (ITA) 62 36 63

Qualifying – [3] D. Kuzmanov (BUL) d [8] E. Benchetrit (FRA) 75 75

Qualifying – [5] J. De Loore (BEL) d [4] K. Coppejans (BEL) 63 36 64

Il programma del 24 aprile 2018

CENTER COURT start 10:00 am

L. Rosol (CZE) vs [8] R. Olivo (ARG)

A. Collarini (ARG) vs [WC] G. Moroni (ITA)

[Q] L. Vanni (ITA) vs [LL] M. Viola (ITA)

Not Before 5:00 pm

[WC] G. Quinzi (ITA) vs [Q] J. De Loore (BEL)

GRANDSTAND start 10:00 am

[6] F. Auger-Aliassime (CAN) vs [Q] D. Kuzmanov (BUL)

M. Donati (ITA) vs [9] S. Caruso (ITA)

[1] R. Bemelmans (BEL) vs [LL] K. Coppejans (BEL)

[LL] E. Benchetrit (FRA) vs [WC] A. Pellegrino (ITA)

[WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA) vs S. Nagal (IND) / G. Oliveira (POR)

COURT 1 start 10:00 am

S. Nagal (IND) vs [Q] A. Hoang (FRA)

T. Griekspoor (NED) vs T. Brkic (BIH)

N. Serdarusic (CRO) vs M. Bourgue (FRA)

[LL] Z. Zhang (CHN) vs [7] V. Galovic (CRO)

L. Broady (GBR) / S. Clayton (GBR) vs K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER)