Il 26 giugno alla sfilata delle sezioni dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato parteciperanno anche le Sezioni di Chieti e Vasto

PESCARA – Nei giorni 25 e 26 giugno 2022 si terrà presso Pontedera (PI), l’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”. Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale.

Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile. La mattina di sabato 25 giugno, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia.

Nel pomeriggio verrà deposta una corona d’alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica 26 giugno, allo stadio “Ettore Mannucci”, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine il Capo della Polizia Prefetto Giannini, nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili.

A tale sfilata saranno presenti anche le Sezioni di Chieti e Vasto. In particolare, la Sezione ANPS di Chieti, di cui é Presidente Giuseppe D’Onofrio, é intitolata all’Agente Scelto Domenico Gallucci. Svolge attività di supporto presso gli uffici della locale Questura, Prefettura e Tribunale di Lanciano; organizza eventi presso gli Istituti Scolastici per diffondere alle giovani generazioni i valori di legalità, affrontando inoltre tematiche riguardanti il fenomeno del bullismo e quello dell’uso di sostanze stupefacenti. La Sezione ANPS di Vasto, invece, di cui é Presidente Matteo Marzella, é assurta nel corso dell’ultimo decennio a presidio fondamentale del Terzo Settore della Città del Vasto grazie alla promozione di iniziative istituzionali ed eventi svolti sempre in collaborazione con la Civica Amministrazione. La beneficenza e il sostegno ai più deboli é l’obiettivo fondamentale della Sezione. Grande attenzione é dedicata alla promozione di esperienze didattiche a beneficio degli Istituti di istruzione primaria e secondaria e tra i tanti eventi patrocinati si annoverano “Polizia a colori”, “I nonni della Polizia raccontano” e “Più sicuri insieme”. Ha contribuito a fondare il Centro di aggregazione “Carlo Azeglio Ciampi”, sede delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il cui Presidente Matteo Marzella é stato eletto coordinatore. Nel 2020, alla presenza del Capo della Polizia Gabrielli e di molte Autorità civili, militari e religiose, ha promosso l’inaugurazione di un Monumento ai Caduti della Polizia di Stato nel Largo intitolato alla memoria del compianto Prefetto Antonio Manganelli. L’impegno continuativamente dimostrato in molteplici contesti, locali e nazionali, é stato riconosciuto attraverso numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale “Histonium”, il Premio Nazionale “San Michele”. Partecipa al raduno, come rappresentante della Città del Vasto, l’Assessore alla cultura, al Welfare e all’inclusione sociale Dott. Nicola Della Gatta, socio sostenitore.