Inizio scuola a Fossacesia: incontro tra Comune e dirigenza scolastica

Di Filippo: “É nostro dovere quindi adoperarci per sostenere e assicurare un rientro a scuola di tutti gli studenti nel rispetto delle nuove norme per l’emergenza Covid19, garantendo a tutti di poter frequentare la scuola in maniera sicura”

FOSSACESIA – Con l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il consigliere comunale Ester Sara Di Filippo, delegata alle tematiche relative alla Pubblica istruzione, la Dirigente comunale Carmen Cericola e il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio hanno incontrato la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “P. D. Pollidori” di Fossacesia, Rosanna D’Aversa, i Vicepresidi Antonella Campitelli e Giuseppe Scarinci. Nella riunione molti i punti trattati per la ripresa delle attività didattiche, prevista per il 24 settembre prossimo, e per farle svolgere in sicurezza, tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica.

“Il Comune di Fossacesia ha ricevuto un finanziamento di 28 mila euro nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – fondi del Progetto Operativo Nazionale (PON) – del M.I.U.R. che, d’intesa con la Dirigenza scolastica, che apprezzo per l’efficienza e la sensibilità, sono stati utilizzati per l’acquisto di arredi, per l’Infanzia, la Primaria e per la scuola Secondaria, in sostituzione di quelli esistenti che presentano oramai i segni del tempo e mal si prestano ad un’adeguata sanificazione – precisa il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Gli arredi dovranno inoltre favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Operai del Comune, inoltre, hanno collaborato in questi giorni con il personale scolastico per la sistemazione, messa in sicurezza e sanificazione di tutti i plessi scolastici destinati agli alunni dell’Infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria e per la sistemazione delle aule. Sono stati inoltre avviati i lavori di manutenzione per tutti i plessi, che interessano gli impianti, infissi e le aree interne ed esterne. Stiamo anche studiando le migliori soluzioni di carattere logistico per ottimizzare il trasporto degli studenti, nonché i punti di arrivo e ripartenza degli scuolabus in base agli orari scolastici”.

Il sindaco, inoltre ,ha disposto una pulizia accurata e particolare di tutte le aree esterne agli edifici scolastici, eseguita dagli operatori Ecolan. Nell’incontro, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno preso atto della decisione presa dalla dirigenza scolastica di aver chiuso temporaneamente il plesso dell’infanzia situato a Fossacesia Marina in quanto le aule non consentono di assicurare il necessario distanziamento tra gli alunni.

“In questi giorni siamo in contatto con gli uffici del Provveditorato agli Studi di Chieti, perché venga ripristinata la quinta sezione presso l’infanzia nel capoluogo, soppressa nella scorsa primavera – annuncia il consigliere comunale Di Filippo -. Ce lo hanno chiesto, anche in maniera energica alcune famiglie. Ci siamo subito attivati anche in ragione del fatto che, in confronto allo scorso anno, si è passati da uno a quattro iscrizioni di alunni con problemi motori, e di questi 2 sono con grave grado di disabilità. É nostro dovere quindi adoperarci per sostenere e assicurare un rientro a scuola di tutti gli studenti nel rispetto delle nuove norme per l’emergenza Covid19, garantendo a tutti di poter frequentare la scuola in maniera sicura”.

Il prossimo 24 settembre, giorno d’inizio delle attività didattiche, il sindaco Di Giuseppantonio con gli amministratori comunali si recheranno a scuola per la consegna di mascherine agli alunni e augurare loro un buon anno scolastico.