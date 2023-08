Incontro pubblico di presentazione dei lavori per il nuovo ponte a Paglieta

Il ponte Guastacconcia era crollato nel febbraio del 2022. I lavori di ristrutturazione sono stati affidati alla ditta Tenaglia di Casoli

PAGLIETA – Si terrà lunedì 7 agosto, alle ore 17.30 nel teatro comunale di Paglieta in via Sandro Pertini, l’incontro pubblico di presentazione dei lavori di ricostruzione del nuovo ponte Guastacconcia lungo la SP 97 Bonifica di Mozzagrogna, crollato nel febbraio 2022. L’importo complessivo dell’intervento di costruzione del nuovo ponte sul fiume Sangro è pari a 3.350.000 euro; i lavori della ricostruzione del nuovo ponte sono stati affidati alla ditta Tenaglia srl di Casoli mentre alla ditta D’Amico sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della pila nell’alveo del fiume.

Interverranno all’incontro il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani, il dirigente del settore viabilità della Provincia di Chieti, Paola Campitelli, il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Paglieta Antonio Peschi, il progettista e direttore dei lavori Italo Bona e i rappresentanti delle ditte incaricate di avviare a breve i lavori, D’Amico e Tenaglia srl.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.