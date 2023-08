L’11 agosto incontro con tecnici e amministratori di Rocca di Mezzo e Ovindoli nel quale verrà spiegato come accedere al Programma Gol

ROCCA DI MEZZO – Giovedì 10 agosto, alle 11.30, nel ridotto della palestra polifunzionale “Lorenzo Sebastiani”, in piazzale “Aia della Fonte”, a Rocca di Mezzo si terrà un incontro pubblico per illustrare le modalità di iscrizione al Programma Gol, che ha visto la sottoscrizione di una convenzione tra i Comuni di Rocca di Mezzo e Ovindoli e l’Ente di Formazione e Agenzia per il Lavoro, Lo Studio Formazione di Avezzano.

Saranno presenti gli amministratori di entrambi i Comuni dell’Altopiano delle Rocche, lo staff tecnico de Lo Studio Formazione e esperti dell’ufficio di collocamento.

Lo Studio Formazione offre un catalogo di circa 170 corsi gratuiti, con il rilascio di una qualifica professionale, per tornare o per accedere per la prima volta, nel mondo del lavoro.

I Comuni di Rocca di Mezzo e di Ovindoli hanno offerto il patrocinio per promuovere il Programma Gol (Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Abruzzo. L’adesione al Programma Gol offre un’importante opportunità ancor di più nelle aree più interne e montane, a forte rischio spopolamento.

Lo Studio Formazione di Avezzano per i propri corsi si avvale anche di una Scuola di Cucina, con sede a Magliano de’ Marsi, riconosciuta dalla Regione Abruzzo: La Corva Kitchen School.

Nello specifico, a Magliano sono attivi i corsi per il rilascio della qualifica da aiuto cuoco, pizzaiolo, pasticciere, operatore di panificio e operatore di pastificio, operatore di produzione della birra, cameriere della ristorazione, ai piani e maître.

Sono diversi i corsi in fase di attivazione anche per la promozione del turismo: da quello per accompagnatore cicloturistico, all’accompagnatore turistico, da quello da animatore, a quello da direttore tecnico di agenzia di viaggio.

Lo staff de Lo Studio Formazione, inoltre, lavora in sinergia con i tecnici dello Studio Srl, Società che si occupa di consulenza e servizi alle imprese, prevenzione e sicurezza negli ambienti del lavoro, igiene industriale e tutela ambientale e sistemi di gestione.

Sono decine i corsi di formazione che interessano anche l’area industria- artigianato (idraulico, elettricista, falegname, operatore dell’edilizia, magazziniere, gommista, carrozziere, sarto); il mondo del commercio (esempi: addetto alle vendite, fiorista, agente e rappresentante, vetrinista), dell’informatica (web designer, grafico pubblicitario, disegnatore Cad), dei servizi alla persona (istruttore fitness, assistente familiare, dermopigmentista) e dell’ufficio (addetto stipendi e paghe, segretario, operatore amministrativo e segretariale – quest’ultimo fa acquisire punteggio nelle graduatorie Ata) e della comunicazione e del marketing.

Informazioni tecniche sul Programma Gol

• Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

• Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL);

• Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio (percettori del reddito di cittadinanza);

• Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

• Altri disoccupati con minori chance occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito: disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;

• Lavoratori con redditi molto bassi (c.d. working poor) cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale vigente.

I possibili percorsi da seguire

PERCORSO 1 – Inserimento/reinserimento occupazionale: si rivolge alle persone che sono in possesso di competenze spendibili nel mercato del lavoro per cui è necessario un intervento prevalentemente di orientamento e accompagnamento al lavoro.

PERCORSO 2 – Aggiornamento o Upskilling: si rivolge alle persone che hanno bisogno di un aggiornamento delle proprie competenze per essere facilitate nel percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Gli interventi formativi richiesti sono prevalentemente di breve durata (fino a 150 ore).

PERCORSO 3 – Riqualificazione o Reskilling: si rivolge alle persone che necessitano di un percorso di riqualificazione professionale al fine di adeguare le proprie competenze alle nuove necessità che emergono nel contesto del mercato del lavoro. Necessaria una più robusta attività di formazione, di norma hanno una durata superiore a 150 ore e fino a 600 ore.

PERCORSO 4 – Lavoro e inclusione: si rivolge alle persone che si trovano in condizione di fragilità e/o vulnerabilità, caratterizzata non solo dalla mancanza di lavoro ma anche dalla presenza di ulteriori problematiche di tipo sociale o sanitario; oltre ai servizi precedenti, questo percorso prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (sociali e/o sanitari).

PERCORSO 5 – Ricollocazione collettiva: valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all’insieme dei lavoratori stessi.

Come si accede al Programma Gol

L’utente deve fare richiesta di iscrizione al programma direttamente al centro per l’impiego (CPI) del territorio e richiedere il rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità). Poi sarà convocato per un colloquio con l’operatore/operatrice del CPI in cui verrà ricostruito il percorso professionale, con l’analisi delle competenze e di eventuali fattori oggettivi o soggettivi che possano costituire elementi di fragilità. Al termine del colloquio, in base al profilo di occupabilità rilevato, la persona sarà indirizzata verso uno dei diversi percorsi previsti dal Programma Gol che sarà indicato nel Patto di servizio personalizzato tra CPI e utente. A questo punto l’utente dovrà scegliere l’OdF/ApL con la quale intraprendere il percorso di aggiornamento/riqualificazione professionale e reinserimento occupazionale. Coloro che siano stati inseriti nei percorsi di aggiornamento e/o riqualificazione dovranno scegliere il corso di formazione di interesse.