Incontro in corso: a Chieti si festeggia il Solstizio d’Estate

Il 21 giugno tavolata unica lungo Corso Marrucino aperta a 500 persone. Enogastronomia, musica dal vivo, dj set fino a tarda notte, postazioni cocktail e birra per festeggiare l’arrivo della nuova stagione

CHIETI – Venerdì 21 giugno lungo Corso Marrucino a Chieti si festeggerà il Solstizio d’Estate nel senso della convivialità e dell’allegria. Si chiama ‘Incontro in Corso’ l’iniziativa che coinvolgerà esercizi commerciali della città e 500 persone, vedrà, nello specifico, l’abbinamento di una cena-spettacolo, djset e postazioni cocktail e birra. Questa mattina, l’Assessore al Commercio e Attività Produttive Carla Di Biase, Francesco Ciofani organizzatore dell’evento e titolare dell’azienda vinicola “D’Arcangelo Vini” e numerosi rappresentanti di locali teatini ne hanno illustrato i particolari in conferenza stampa.

Tra musica e piatti della tradizione, la grande tavolata si dipanerà lungo Corso Marrucino e piazza G.B.Vico a partire dalle ore 21.00, con menù per tutti i gusti e le esigenze curati da D’Orazio Catering: da quello “Teate” – che prevede prosciutto e melone, timballino con carciofi, tacchino con salsa di carote e patate al forno, frutta e vino della Cantina D’Arcangelo – al menù “Marrucino” – composto da prosciutto crudo, pecorino con miele, salame e sottaceti; chitarrina al ragú, maialino porchettato e patate al forno, frutta e vino della Cantina D’Arcangelo – dal menù vegano, a quello per celiaci, da quello pensato per i bambini fino ad arrivare a quello dettato da particolari esigenze ed intolleranze alimentari.

Il costo del biglietto è di euro 25 a persona e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al Reparto Pediatrico dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti.

La serata, la prima di altri due eventi previsti i prossimi 26 luglio e 23 agosto con la medesima organizzazione, è a prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il 19 giugno al numero 371.3118506 o presso i partner dell’iniziativa ovvero Gran Caffè Vittoria, D’Arcangelo Vini, The Old Fashioned Cocktail Bar, Primo Tazze & Stozze, Planet Caffè Cucina e Pizzeria, La Tintoria Food & Drink, Menta e Rosmarino Ristorante-Cocktail Bar, Tatuka, Malto&Co Birreria Artigianale, TuttUfficio Chieti.

La cena del 21 giugno sarà accompagnata dalla musica live dei “Les Zazous”, gruppo jazz manouche e a seguire, dalla mezzanotte, dal dj set di Gianluca Iezzi e Fabio Emme alla voce. Nelle altre serate si esibiranno, invece, i Mo’Better Band, street band funky abruzzese (26/7) e i Dikky’s us, band funky-rock (23/8). Dopo cena i partner dell’iniziativa allestiranno postazioni cocktail e birra.