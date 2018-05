Incontro del sindaco con i dipendenti della Spoltore Servizi

SPOLTORE – Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito ha incontrato i dipendenti della municipalizzata Spoltore Servizi: una riunione, assieme all’amministratore unico Stefano Ilari, voluta per confrontarsi sul futuro dell’azienda pubblica e sugli incarichi che, a partire da maggio, faranno capo a Spoltore Servizi.

“Ho voluto fare questa riunione” ha detto il sindaco “perché a breve approveremo il bilancio e affideremo alla Spoltore Servizi nuovi incarichi”.

La municipalizzata, infatti, si occuperà della manutenzione ordinaria delle strade e della gestione degli edifici pubblici: da tre mesi invece non ha più in gestione la rete della pubblica illuminazione, che è stata affidata attraverso una convenzione alla Engie. In questo passaggio si è voluto ottimizzare le risorse umane a disposizione rispetto alle mansioni che la società andrà a svolgere.

“Spoltore Servizi” aggiunge Di Lorito “ha avuto necessità di una ristrutturazione per sanare una perdita strutturale: ora è in equilibrio e rappresenta una società a capitale pubblico sana e solida. In questo processo abbiamo messo al primo posto la qualità del servizio, anche guardando agli investimenti di cui c’è bisogno per rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio: dobbiamo fare uno scatto in avanti e far innamorare la nostra città di quest’azienda e del modo in cui svolge le sue attività. Il futuro della Spoltore Servizi dipende anche da voi”.