Incontrare il segno, a Teramo evento con gli artisti Bellandi e Cotognini

TERAMO – Giovedì 9 settembre alle ore 18,00 in Largo San Matteo si terrà un incontro-conversazione intitolato Incontrare il segno con gli artisti Luca Bellandi e Fabrizio Cotognini, i quali espongono nella mostra Pressure in corso a L’ARCA. L’evento sarà moderato da Umberto Palestini, curatore della mostra, e vedrà la partecipazione di Gianguido D’Alberto Sindaco di Teramo, Andrea Core Assessore alla Cultura e Andrea Sanchini stampatore e titolare della stamperia Arti Grafiche della Torre, laboratorio nel quale sono state realizzate tutte le opere esposte.

L’evento sarà una interessante occasione di confronto sul linguaggio della grafica d’arte contemporanea attraverso la ricerca di due artisti, espressa con segni e risultati estetici molto suggestivi ma diversissimi dal punto di vista formale.

Luca Bellandi propone una figurazione fluida che sfugge ad ogni dettato realistico per sintonizzarsi sulle apparizioni offerte dalle visioni sognanti, rivelando, come scrive Gian Ruggero Manzoni, «una incredibile capacità di “affabulatore” per immagini».

Fabrizio Cotognini si muove, invece, in un territorio che recupera, all’interno della storia dell’arte, la tradizione classica del disegno e della pratica incisoria, ma la sua è una sorta di trappola colta perché, ad una lettura approfondita, emergono le contaminazioni con i simboli dei social e i sottili rimandi alla cultura underground. Ambedue formatisi nelle Accademie italiane, Bellandi a Firenze, Cotognini a Macerata, vantano mostre personali e collettive in prestigiose gallerie e musei in Italia e all’estero. Fabrizio Cotognini ha vinto il Premio Cairo Arte Mondadori nel 2012.