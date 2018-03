Incidenti sul lavoro, morto un operaio ad Avezzano

AVEZZANO – Un operaio di 43 anni di Avezzano, Marco Di Donato, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente sul lavoro, accaduto in una fabbrica del nucleo industriale della citta’. L’uomo, purtroppo, e’ poi deceduto.

Era stato trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 in ospedale in seguito alle lesioni riportate. Sul posto i carabinieri di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricognizione, il 43enne sembrerebbe rimasto bloccato tra un macchinario e un muletto. La Procura della Repubblica presso il tribunale di Avezzano ha aperto un’inchiesta.