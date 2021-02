Incidente sulla SS652 di Fondo Valle Sangro: due feriti, traffico bloccato

Traffico provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 66,650, ad Atessa a causa di uno scontro frontale tra due autovetture

ATESSA – Sulla strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro” il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 66,650, ad Atessa, in provincia di Chieti, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture, che ha causato il ferimento di due persone.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine; attualmente si sta lavorando per il recupero dei mezzi incidentati, oltre che per la pulizia del piano viabile. Proseguono le operazioni di gestione della circolazione, che verrà ripristinata il prima possibile.

