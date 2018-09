Inchiesta La City, il pm chiede la condanna per l’ex sindaco Mascia

PESCARA – Otto mesi di reclusione per l’ex sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, e per l’ex assessore comunale Marcello Antonelli, che hanno chiesto il rito abbreviato. Rinvio a giudizio per gli altri 12 imputati, che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario.

E’ quanto ha chiesto ieri pomeriggio, nel tribunale di Pescara, il pm Anna Rita Mantini, nell’ambito del procedimento sul caso La City, riguardante la struttura che avrebbe dovuto ospitare la nuova sede della Regione Abruzzo.

Le accuse ruotano attorno alla variazione di destinazione d’uso deliberata dalla giunta Mascia. Mascia, ieri assente, e Antonelli, che invece era presente in aula, devono rispondere di concorso in abuso d’ufficio. Nel corso della prossima udienza, fissata per l’8 gennaio, sono attese le decisioni del gip Sarandrea.