Incendio vicino alle case a Rosciano: evacuate alcune famiglie

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due canadair, un elicottero e diverse squadre del Comando Provinciale di Pescara. Aperto il COC

ROSCIANO – Un incendio di vaste proporzioni si é sviluppato nel pomeriggio di ieri vicino a un gruppo di case a Rosciano. Alcune famiglie sono state evacuate per permettere alle squadre dei Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza la zona. In azione anche due canadair e un elicottero; sul posto sono intervenute anche diverse squadre del Comando provinciale di Pescara. Per coordinare meglio gli interventi, il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, ha fatto aprire il Coc, il centro operativo comunale.

Proprio due giorni fa i sindacati dei Vigili del Fuoco avevano fatto sentire la propria voce di protesta contro la Regione colpevole di aver tagliato, di un quarto rispetto all’estate precedente, i fondi destinati alla lotta attiva agli incendi boschivi.