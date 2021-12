Inaugurazione della Pista di ghiaccio a Città Sant’Angelo l’11 dicembre

CITTÀ SANT’ANGELO – Pista di ghiaccio, “C’era una volta… Il Natale al Casale” e animazione per bambini. Un sabato e una domenica di giochi, divertimento e atmosfera natalizia a Città Sant’Angelo. Sabato 11 dicembre 2021, alle ore 17:30 ci sarà l’inaugurazione della Pista di ghiaccio, in Piazza Garibaldi nel centro storico, che aprirà, definitivamente, al pubblico. Il taglio del nastro sarà allietato dallo spettacolo organizzato dalla Società “Skating Academy” che si esibirà con i propri atleti in una performance di pattinaggio. Saranno aperti i mercatini e sfileranno per le vie gli zampognari.

A Marina di Città Sant’Angelo, in piazza, mercatini e animazione per bambini Laboratorio artistico “creiamo i centritavola di Natale”, Baby dance con gli elfi, Truccabimbi e palloncini a cura di “Arymation – Animazione ed eventi”. Alle ore 21:00, invece, nel Teatro Comunale di Città Sant’Angelo, la Piccola Bottega Teatrale di Pescara, porterà in scena lo spettacolo “Non ti conosco più”.

Domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17:00, invece, l’associazione culturale “In Corso” ha organizzato “C’era una volta… Il Natale al Casale”. Casa di Babbo Natale, Folletti, Antiche Tradizioni e mercatini per allietare la giornata. L’evento sarà realizzato in zona Casale del centro storico. In contemporanea, nel Teatro Comunale l’Associazione “Florian Metateatro” porterà in scena “Racconti a Teatro” di Zulima Memba alle ore 16:15. Mentre, alle 17:00 il secondo spettacolo, con regia di Marzo Renzi di “Proscenio Teatro”, ci sarà “La bella addormentata?”.

A Marina di Città Sant’Angelo, sempre con l’agenzia Arymation ci sarà il “Laboratorio di Natale”, mascotte di Elsa Frozen, Truccabimbi e palloncini. Dulcis in fundo, lunedì 13 dicembre 2021, la Proloco Angulum ha organizzato il teatro dei burattini intitolato “Arlecchino e Pulcinella contro il Conte Dracula”. Insomma, un fine settimana pieno di appuntamenti per bambini e adulti. A Città Sant’Angelo il Natale è più bello.