Inaugurazione del Parco della Giustizia a Spoltore il 1° giugno

SPOLTORE – Si terrà giovedì 1 giugno dalle ore 16:00 l’inaugurazione del nuovo Parco della Giustizia in via Lisbona a Villa Raspa, la cui area è stata affidata all’associazione Happy Tata che si occuperà di mantenerla pulita e vigilata, oltre a predisporne eventi e attività.

“Il nuovo Parco della Giustizia di via Lisbona sarà un centro di aggregazione sociale” spiega Piera Sammassimo dell’associazione Happy Tata, “con spazi destinati in particolare a famiglie e bambini, grazie anche alla collaborazione delle associazioni Inclusiamo e Lega del Cane per gli eventi cinofili. L’inaugurazione di giovedì 1 giugno sarà un assaggio di quello che proporremo durante l’estate: animazione per i più piccoli, gadget, un punto dedicato alla lettura e allo scambio di libri, e un mini-concerto con il gruppo dei ‘Kom’, tributo a Vasco Rossi, che verrà ripetuto mensilmente”.

“Come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto intitolare il parco alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” commenta il sindaco Chiara Trulli, “due grandi esempi di affermazione della giustizia e cultura della legalità per il nostro Paese, che siamo orgogliosi potranno da oggi avere uno spazio dedicato alla loro commemorazione”.

“Siamo felici di aprire questo nuovo capitolo dell’area di via Lisbona” aggiunge l’assessore Roberta Rullo, “con l’obiettivo che diventi un punto di aggregazione sempre più importante per la nostra cittadinanza. L’associazione Happy Tata ha già in previsione numerose iniziative a cominciare da questa giornata inaugurale, e siamo sicuri che saprà valorizzare nel migliore dei modi le tante potenzialità offerte dal parco”.