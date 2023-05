L’Aquila, regolamento disciplina dei pascoli: la nota di D’Angelo

L’AQUILA – “Il varo del regolamento per la disciplina dei pascoli del Comune dell’Aquila, che regola la fruizione dei terreni di uso civico da parte degli allevatori, è l’occasione per dare corpo a un’ulteriore iniziativa importante per la salvaguardia dei nostri territori montani e la sicurezza degli abitanti, dei fruitori e delle aziende agropastorali e di silvicoltura. La proposta è quella di costituire in seno alla Polizia Municipale una squadra di almeno quattro figure specializzate, adeguatamente formate e dotate delle necessarie competenze, completamente dedicata all’ambito della montagna, sulla scia dell’attività a lungo compiuta dalla ‘Condotta Forestale’ che le popolazioni montane ancora ricordano con nostalgia”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Noi Moderati’ al Comune dell’Aquila.

“Questa squadra – spiega D’Angelo – rappresenterebbe un punto di riferimento per chi in montagna vive e lavora e per chi ne fruisce le bellezze, per accompagnare le persone al rispetto delle regole, aiutarle nelle difficoltà e prevenire situazioni di pericolo. E, insieme al lavoro dei corpi specifici nazionali, potrebbe coadiuvare la Asl nel controllo del bestiame e l’amministrazione nella gestione di problematiche quotidiane, dai pascoli e gli allevamenti alla tenuta di fossi, sentieri e strade interpoderali, dall’ambiente alla sicurezza per flussi sempre più intensi di turismo lento ed esperienziale, dai posteggi ai rifiuti. La discussione del regolamento per la disciplina dei pascoli comunali è un’occasione da non perdere per ragionare in chiave di sviluppo, promuovendo le attività tipiche e favorendo la vivibilità e la fruibilità dei nostri territori. Mi farò promotore di questa iniziativa in Consiglio Comunale – conclude -, perché la proficua esperienza della ‘Condotta Forestale’ possa essere recuperata e perché il quadro di regole sia di incentivo allo sviluppo territoriale, ad esempio prevedendo l’affitto quinquennale e non solo annuale dei pascoli comunali, così da dare agli allevatori una prospettiva temporale adeguata a stimolare investimenti e migliorie per la salvaguardia del territorio e aiutare le aziende a conseguire i migliori parametri Classyfarm”.

