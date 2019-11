Inaugurazione nuova sede CSV Pescara, presentazione fotolibro

Situata in via Alento 94/3 il Centro Servizi per il Volontariato dal 29 novembre racconterà alla città i progetti realizzati con le Associazioni del territorio negli ultimi due anni

PESCARA – Venerdì 29 novembre dalle 17.30 alle 20 il CSV Pescara inaugura la sua nuova sede di via Alento 94/3. Per l’occasione gli uffici si trasformeranno in una cornice che raccoglierà tutti i progetti realizzati assieme alle associazioni del territorio, e accoglierà la condivisione di idee e progetti per dare sempre più vita alla Piazza del bene comune.

Durante l’inaugurazione della sede, già operativa dal primo novembre, il CSV presenterà alla città il fotolibro “Sguardi di bellezza. Uomini e donne all’opera” che racconta, attraverso foto e testimonianze dei protagonisti, i 25 progetti realizzati in partenariato con le Associazioni con il Bando Regolamento 2017.

«Racconteremo la genesi e lo sviluppo dell’idea che ha portato tutti noi a vivere e condividere una stagione ricca di conoscenza, di stupore e di bellezza» spiegano Casto Di Bonaventura e Lorenzo Di Flamminio, Presidente e Coordinatore del CSV Pescara.

I progetti raccontati nel fotolibro hanno trovato la loro naturale continuità nella programmazione 2019, che ha visto il CSV e le Associazioni realizzare in rete 5 progetti, partendo dalle proposte delle Odv. Una condivisione non solo dello spazio cittadino, ma anche dell’azione in quello spazio: le esperienze dei 5 progetti “Noi Voi Zanni”, “Donne al Centro”, “Voi con noi… insieme si cresce”, “Per-Corsi di integrazione urbana” e “Vita da volontari”, presentati alla stampa e alla città nelle scorse settimane, verranno raccontate nel corso della serata.

Un segno del desiderio di abbattere il muro di equivoci e pregiudizi che investe le periferie urbane ed esistenziali della città, ha portato il CSV a scegliere la nuova sede anche urbanisticamente in prossimità di una delle periferie cittadine.

«Un’adeguata capacità di co-progettazione e co-realizzazione di azioni tra le Associazioni del mondo del Terzo Settore, e in particolare quelle del volontariato, il mondo delle Istituzioni e quello profit, possono maggiormente garantire un impatto positivo per le persone», conclude il Presidente del CSV Casto Di Bonaventura.

PROGRAMMA

17.30

Presentazione del fotolibro dei progetti 2017/2018

Presentazione dei progetti del CSV in rete con le associazioni

19.00

Saluti di benvenuto

Buffet