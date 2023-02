PESCARA – A seguito dei lavori di restauro che hanno riguardato decorazioni, stucchi e pitture delle pareti interne, sarà presentato questa sera – 3 febbraio alle ore 18 – alle istituzioni e alla collettività il restauro della chiesa di Sant’Anna, uno dei più rilevanti edifici di culto della città di Pescara per valore testimoniale e artistico.

Un sito, quello del luogo di culto posto alla confluenza tra Viale Bovio e Via del Milite Ignoto, che esprime un forte tratto identitario, non solo per la comunità religiosa ma in particolare per l’intera area nord della città. L’intervento avviato a maggio del 2021, coordinato dalla Soprintendenza per le province di Chieti e Pescara, è stato completato nello scorso mese di dicembre e ha riguardato pulitura e consolidamento delle superfici decorate, oltre che il recupero e il rifacimento del patrimonio di affreschi presente.

Nella circostanza della presentazione-evento di questa sera, lo spazio interno dell’immobile, che è di proprietà del Comune di Pescara, ospiterà anche la proiezione di un contributo video che valorizzerà il profilo scenografico del nuovo corso della chiesa di Sant’Anna ma con un collegamento alla storia di questa e a ciò che ha rappresentato per questa parte del capoluogo. Tornando al restauro, questo ha interessato anche il ripristino e il risanamento del portone ligneo oltre che il risanamento del pavimento originario; un progetto frutto di un finanziamento da 250mila euro (Delibera CIPE n. 26/2016, Patto per il Sud – Regione Masterplan per l’Abruzzo – Cod. PSRA 63-A e 63-C), con Aldo Giorgio Pezzi Responsabile unico del procedimento, ed Eliseba De Leonardis Progettista e Direttore dei lavori.

Questa sera interverranno l’Arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, il sindaco Carlo Masci, per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara Cristina Collettini, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e, per la Regione Abruzzo, il presidente Marco Marsilio e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Saranno presenti anche le autorità civili e militari del territorio.