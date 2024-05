Premio PA a colori, un master UniTe in finale

TERAMO − Il Master Universitario di II livello in Innovazione e Trasformazione Digitale nella Pubblica Amministrazione dell’Università di Teramo è stato selezionato tra i finalisti del “Premio PA a colori” promosso nell’ambito del FORUM PA 2024. I vincitori saranno proclamati il 23 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma durante “L’arena di Forum PA. Governare e guidare l’innovazione: il ruolo della PA in un mondo in trasformazione”.

«Il premio “PA a colori” – si legge nella presentazione – mira a spezzare la narrazione classica di una PA grigia, vecchia e polverosa, con l’obiettivo di favorire la trasparenza, l’innovazione e l’inclusività. Per questo vuole valorizzare e sostenere le iniziative che si impegnano a preparare la Pubblica Amministrazione alle sfide del futuro».

Il Master è risultato finalista nella sezione PA Competente in cui sono stati selezionati i progetti italiani che hanno l’obiettivo di definire processi innovativi e di costruire figure professionali, all’interno della Pubblica Amministrazione, in grado di gestire il cambiamento in atto attraverso un’organizzazione di competenze al passo con i tempi.

Il Master dell’Università di Teramo – che si pone come un ponte tra la teoria accademica e la pratica professionale – è una risposta diretta alle esigenze delineate dalle politiche nazionali e comunitarie sulla trasformazione digitale e le conseguenti innovazioni di struttura e organizzative. Offre un percorso formativo completo che copre vari argomenti: l’ambito gestionale delle istituzioni e delle risorse umane, il contesto normativo e giuridico, la gestione e implementazione delle tecnologie digitali più avanzate, quali l’intelligenza artificiale. Ha come obiettivo quello di accelerare il processo di innovazione e digitalizzazione del Paese, concentrandosi sul settore pubblico e sui gestori dei servizi pubblici.

«Sono entusiasta e orgoglioso del risultato ottenuto – dichiara Andrea Ciccarelli coordinatore del Master – e ringrazio l’Università di Teramo, il Comitato tecnico-scientifico, i docenti di altissima qualità, i nostri partner nazionali (Adecco, mylia_, CIO Club e Anitec-Assinform) e, soprattutto, i discenti che hanno permesso in questi anni una crescita solida del Master. Guardando al futuro e alla quarta edizione del Master, che dopo l’estate aprirà le iscrizioni, siamo ancora più motivati a continuare su questa strada di eccellenza, ampliando ulteriormente i nostri orizzonti e rafforzando le sinergie che hanno finora sostenuto il nostro cammino».