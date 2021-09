Nuova Acropoli L’Aquila presenta “In viaggio con Dante”: ecco quando

Due incontri culturali si terranno mercoledì 8 e mercoledì 15 settembre al Parco del Castello, di fronte all’Auditorium “Renzo Piano”

L’AQUILA – Per rendere omaggio al grande Dante Alighieri nel 700° Anniversario della sua morte, Nuova Acropoli L’Aquila realizza due incontri culturali dedicati ad un volto inusuale di Dante: Dante Filosofo! Innamorato della conoscenza e indagatore della verità, il cui viaggio, fin nell’altro mondo, è un raccogliere indizi sul senso della vita stessa che a volte precipita in luoghi oscuri e nascosti, fino a risollevarsi verso la luce e la speranza.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 8 settembre ed il secondo mercoledì 15, alle ore 19,00 nella suggestiva location del Parco del Castello.

Insomma il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno non proprio così lontani! Forse metafora dell’eterna ricerca di risposte alle domande così umane e così divine del: Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Per saperne di più non resta che viaggiare insieme in compagnia del sommo vate.

Posti a sedere limitati. In caso di maltempo, le iniziative saranno rinviate. Per avere informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, oppure contattare il numero 333 9906989.