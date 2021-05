L’importanza degli ITS per la formazione e l’occupazione: uno speciale in tv

PESCARA – Molti non sanno cosa sono gli Istituti tecnici superiori (ITS), eppure nel suo primo discorso da premier Mario Draghi li ha citati come “pilastro educativo”. Con l’arrivo, infatti, dei fondi del Recovery Plan, l’Italia è a una svolta e i primi driver su cui indirizzare i progetti e le risorse europee sono quelli della formazione e dell’occupazione giovanile.

Ma la prima sfida sta nel diffondere e implementare la conoscenza degli ITS tra i giovani e le loro famiglie, evidenziandone il valore e l’efficacia come vere e proprie “officine del sapere tecnico” ad alto contenuto tecnologico e anche come garanzia per l’occupabilità dei giovani. E proprio di questi temi tratterà lo speciale di Rete8 in onda venerdì 07 maggio, alle ore 20, che vedrà protagonista l’ITS Sistema Moda di Pescara.

La giornalista Gigliola Edmondo ne parlerà con alcuni studenti della scuola post-diploma pescarese e sentirà anche la voce di alcuni diplomati che a pochi mesi dal diploma ITS già sono impiegati nel settore del fashion.

Gli iscritti agli ITS sono ancora troppo pochi rispetto al fabbisogno delle imprese e per questo è necessario promuovere la scelta degli Istituti Tecnici Superiori come investimento sul futuro, come comunica il Ministero dell’Istruzione. Secondo il monitoraggio INDIRE, infatti, l’83% dei diplomati in queste eccellenze del territorio ha trovato lavoro a un anno dal diploma, di cui il 92% in un’area coerente con il percorso concluso e, in alcuni percorsi, l’occupazione ha raggiunto il 100% dei diplomati.

Di questi aspetti e dell’offerta formativa che l’ITS Moda offre ai propri iscritti ne parlerà la Dirigente Scolastica dell’Aterno-Manthonè (scuola di riferimento dell’ITS Moda) Michela Terrigni, assieme ad alcuni docenti provenienti dal mondo del lavoro e dell’impresa.