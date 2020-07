Importante risultato per ITS Meccanica di Lanciano

Alcuni allievi del primo anno hanno firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato in apprendistatoda realizzare presso FATER SpA

LANCIANO – Antonio, Davide, Federico, Francesco, Giacomo, Marcel, tutti allievi al primo anno di corso ITS in Meccatronica, hanno appena firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato in apprendistato di Alta Formazione da realizzare presso l’azienda FATER SpA, grazie alla collaborazione con Adecco.

“Dopo la collaborazione vincente con SEVEL, la Fondazione ottiene un altro grande successo concretizzato nella collaborazione con Adecco, socio fondatore, e diverse grandi aziende della regione –afferma soddisfatto Gilberto Candeloro Presidente dell’ITS Sistema Meccanica di Lanciano- la firma dei primi contratti in apprendistato conferma come costruire forti sinergie con le aziende e oddisfare le loro esigenze di competenze sia la vera cifra costitutiva e la vera forza dell’ITS Sistema Meccanica.”

Progettazione, formazione e docenze tecnico-specialistiche il mix vincente. Dopo alcuni mesi di formazione teorica e laboratoriale, erogata poi a distanza nella fase di lock-down, e dopo un breve periodo di tirocinio in azienda, per ambientarsi e prendere dimestichezza con le mansioni da svolgere, i giovani tecnici sono stati i primi ad essere contrattualizzati per poter effettuare la formazione on the job e lavorare allo stesso tempo.

Raffaella Febbo, Head of Operations di Adecco, ha commentato: “Siamo orgogliosi di vedere che il progetto, lanciato a fine dell’anno scorso, stia ora entrando nel vivo con la firma dei primi contratti di lavoro, nonostante le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria che abbiamo potuto gestire grazie alla formazione a distanza. Il percorso di apprendistato duale di Alta Formazione, che abbiamo attivato con l’ITS Sistema Meccanica, offre ai giovani un canale d’accesso privilegiato al mondo del lavoro. I ragazzi possono infatti beneficiare di una formazione continua, sia teorica che sul campo, supervisionata da Adecco e dall’azienda che ospita il loro tirocinio, con tutte le garanzie e i vantaggi di un contratto a tempo indeterminato e con la certezza di acquisire competenze molto richieste che renderanno i ragazzi altamente occupabili sul mercato del lavoro italiano”.

Gianbattista Aicardi, Pescara Plant & Manufacturing Director di Fater: “Una importante opportunità che abbiamo in Italia riguarda il miglioramento del rapporto tra la filiera formativa ed il mondo del lavoro. Noi vogliamo contribuire a rafforzare questo legame, per cui abbiamo preso immediatamente parte a questo progetto, in cui crediamo fortemente e di cui, fino ad adesso, siamo molto soddisfatti. Stiamo costruendo, nella maniera secondo noi corretta, i tecnici del futuro di Fater. I candidati, da parte loro, hanno l’opportunità di approcciarsi ai sistemi ed alle dinamiche lavorative aziendali, costruendosi un prezioso bagaglio formativo per il loro futuro professionale.”

“Questo è solo il primo gruppo di studenti dell’istituto a ricevere la grande opportunità di un contratto di lavoro con una grande azienda come Fater già durante il corso – aggiunge Antonio Maffei Direttore ITS Sistema meccanica – che gli consentirà di studiare e lavorare allo stesso tempo nel vero spirito della formazione duale, a dimostrazione di come la risorsa umana e il suo know how siano al centro dell’interesse delle aziende disposte ad investire tempo e risorse per formare tecnici all’altezza delle loro esigenze”.

E’ per l’ITS il raggiungimento di un grande risultato poiché lo strumento di apprendistato è quello più in linea con il nostro spirito che forma profili richiesti dalle aziende, valorizzando la cultura del “fare” e del lavoro! Ringraziamo Fater, Adecco ed altre aziende, dove verranno attivati altri contratti dello stesso tipo per aver voluto abbracciare questa nuova sfida e aver voluto offrire questa grande opportunità per formare la nuova generazione di giovani tecnici smart.

Sul sito dell’ITS Meccanica (www.innovazioneautomotive.eu) sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi 2020-22.

