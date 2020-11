Impavida Ortona – Cuneo, la presentazione della partita

Domenica 15 novembre alle ore 16.00 la Sieco Incontra in casa la corazzata Cuneo. L’incontro si potrà seguire in diretta sul sito web della squadra ortonese

ORTONA – Il “Via Libera” è arrivato pochi minuti fa. La sfida casalinga contro la BAM Acqua San Bernardo Cuneo s’ha da fare. Le incertezze, tutte legate al CoVid, hanno inizio quando più di tre positività vengono riscontrate dal Siena, ultima avversaria proprio degli impavidi. Ad un primo controllo, emerge una positività all’interno del gruppo squadra ortonese.

La Sieco, quindi, in ottemperanza al protocollo anti-CoVid, esegue un secondo tampone. Gli esiti di questo nuovo esame rivelano che l’atleta che in precedenza era risultato positivo è invece negativo ma dallo stesso esame emerge la positività di un nuovo atleta, che è stato subito messo in isolamento. In una situazione del genere, il protocollo prevede un terzo, definitivo tampone effettuato nella giornata di oggi, sabato 14 novembre. Il cruciale responso è arrivato nella tarda mattinata e la Sieco può stare tranquilla. Tutti gli altri atleti sono risultati negativi al test e la gara potrà quindi svolgersi regolarmente.

Siamo quindi alla seconda di un Tour di avversarie terribili per una Sieco che arriva da una straordinaria vittoria interna contro la corazzata Siena. Una domenica resa ancora più speciale dall’ormai celebre record di punti personali in una singola partita conquistato dall’opposto Diego Cantagalli, 46 i punti messi a segno da lui.

Come la precedente avversaria, anche Cuneo ha allestito un roster in grado di riportarla in breve tempo sotto i riflettori di Superlega. Per festeggiare il gran ritorno nella cosiddetta Pallavolo Che Conta, Cuneo fa la spesa in Superlega e ingaggia il centrale Codarin dal Trento e il palleggiatore Pistolesi dal Piacenza. Contemporaneamente si assicura le prestazioni di atleti esperti in A2 quali gli schiacciatori Tiozzo, Preti e Pereira Da Silva ed il libero Catania.

La gara che si giocherà alle ore 16.00 sarà arbitrata dai signori Gasparro Mariano (Sa) e Morgillo Davide (Na). Al referto elettronico ci sarà Marini Lorenzo mentre al tavolo del video-check Bosica Gianclaudio.

Rimandate le gare tra Siena e Brescia, Castellna Grotte e Lagonegro, Bergamo e Taranto, le altre gara in programma per la quinta di andata sono:

Synergy Mondovì – Kemas Lamipel Santa Croce

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù

Come sempre sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming sul sito www.impavidapallavolo.it