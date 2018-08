Impavida Ortona, gli appuntamenti pre campionato 2018 – 2019

La nuova Sieco incontrerà la stampa il prossimo mercoledì 22 agosto, alle ore 18.00 presso la sede sociale nel Palasport Comunale di Ortona

ORTONA – Presente anche il talentuoso opposto Christoph Marks, in dubbio fino all’ultimo per via di un collegiale con la nazionale tedesca allenata da Andrea Giani. Il lavoro in palestra, invece, comincerà il giorno successivo, giovedì 23. Sotto la guida del preparatore atletico, nonché Coach in seconda Mariano Costa, i ragazzi cominceranno subito con due sessioni di lavoro quotidiane.

Ricco il calendario degli appuntamenti pre-campionato. Sono previste ben nove date ma i dettagli sono ancora da sistemare. Le uniche certezze arrivano, per il momento, con gli “allenamenti congiunti” di domenica 16 e di sabato 29 settembre.

La prima uscita, sebbene non ufficiale, tra le mura amiche sarà dunque quella di domenica 16 settembre, quando i ragazzi di Nunzio Lanci affineranno la tecnica con la neo-promossa formazione della Medea Macerata, inserita nel “Girone Bianco” di serie A2. Sempre con una formazione di A2 ma stavolta inserita nello stesso girone degli ortonesi, il “Girone Blu” sarà l’allenamento congiunto fissato per sabato 29 settembre, ad Ortona con inizio previsto tra le 18 e le 19.

Nunzio Lanci: «Anche a causa della prossima riforma dei campionati sarà un anno molto impegnativo. La squadra allestita è a nostro avviso competitiva, certo non avremo un avvio di campionato agevole ma ci prepareremo al meglio per affrontare una squadra molto forte qual è Bergamo proprio alla prima di campionato. Non facili anche le successive due trasferte consecutive a Grottazzolina e Taviano ma la voglia di fare bene è tanta».

Ecco infine il calendario, ancora in fase di definizione, per gli allenamenti congiunti precampionato della SIECO Impavida Ortona

– 5 settembre, orario da definire, a Civitanova Marche:

Lube – Sieco Impavida Ortona

– 7 settembre, orario da definire, a Sora:

Sora – Sieco Impavida Ortona

– 12 settembre, orario da definire, a Macerata:

Medea Macerata – Sieco Impavida Ortona

– 16 settembre, ore 18.00, ad Ortona:

Sieco Impavida Ortona – Medea Macerata

– 19 settembre, orario da definire, a Grottazzolina:

Videx Grottazzolina – Sieco Impavida Ortona

– 26 settembre: previsto allenamento congiunto con la GoldenPlast Potenza Picena

– 29 settembre, inizio tra le 18.00 e le 19.00, ad Ortona:

Sieco Impavida Ortona – Videx Grottazzolina

– 3 ottobre: previsto allenamento congiunto con la GoldenPlast Potenza Picena

– 6 ottobre: previsto un triangolare ad Alba Adriatica