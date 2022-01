Pallavolo, la Sieco Impavida Ortona affronta la Consoli McDonald’s Brescia

Il 2 gennaio la Sieco Impavida Ortona cercherà di asciarsi alle spalle un girone di andata e iniziare bene quello di ritorno

ORTONA – “Anno nuovo, vita nuova”, si dice, ed è proprio quello che vorrebbe la Sieco: lasciarsi alle spalle un girone di andata avaro di soddisfazioni e riprendere con piglio diverso quello di ritorno. L’arrivo del 2022 coincide infatti con l’apertura del girone di ritorno di questo Campionato Nazionale di Pallavolo Serie A2 Credem Banca. Un girone di andata nel quale gli impavidi hanno raccolto solo cinque punti frutto di due sconfitte al tie break e di una vittoria, netta, qualche settimana fa contro la Synergy Mondovì.

Nel frattempo il Covid-19 è tornato alla carica (virale) e già nell’ultima giornata di ritorno sono saltate tre gare a causa sua, compresa la sfida tra la BCC di Castellana Grotte e la Impavida. Stessa situazione per la prima di ritorno. Saltano tre gare. Per fortuna e con le dovute cautele, la sfida interna della Sieco rimane calendarizzata. Domenica 2 gennaio, quindi, ma con anticipo alle ore 16.00, la Gruppo Consoli McDonad’s Brescia sarà di scena presso il palasport Ortonese.

Il Brescia degli ex Cisolla e Galliani arriva ad Ortona orfano dello schiacciatore opposto Giannotti, trasferitosi alla Med Store Tunit di Macerata ma con due pedine in più quali Mazzone e soprattutto Bisi, di ritorno in città dopo aver passato il girone di andata in Superlega tra le fila della Tonno Callipo Vibo Valentia. Ma ci sono Ex anche tra gli adriatici. Il libero Fusco ha iniziato la sua carriera proprio a Brescia, rimanendo con i lombardi fino alla stagione 2017/2018.

«Come noi Brescia ha delle ottime individualità e l’arrivo di Bisi non fa altro che incrementare il loro potenziale. Siamo già al giro di boa e abbiamo bisogno di guadagnare più punti possibile per cercare di tenere aperta ogni possibilità. Credo che il nostro gioco stia migliorando giorno dopo giorno mentre il nostro nuovo regista sta prendendo le misure ai suoi compagni di squadra. Veniamo da una gara rinviata a Castellana Grotte, è vero abbiamo spezzato il ritmo partita, ma trovo giusto mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti. Occorre molta prudenza di questi tempi. Spero vada tutto bene, in tutti i sensi» queste le parole di Coach Nunzio Lanci alla vigilia di una gara tosta ma da provare a vincere a tutti i costi.

Arbitreranno Salvati Serena (Roma) e Grassia Luca (Frascati). Sarà possibile seguire la diretta sul sito web www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma:

HRK Diana Group Motta – Emma Villas Aubay Siena

Angelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte: Gara Rinviata

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù: Gara Rinviata

Kemas Lamipel Santa Croce – Synergy Mondovì: Gara Rinviata

Cave Del Sole Lagonegro – Delta Group Porto Viro