Ilaria Maiezza è il secondo libero della Pallavolo Teatina

Il giovanissimo talento neroverde: “felicissima di questa opportunità e il cambio di ruolo non mi spaventa. Ringrazio l’allenatore e la società per la fiducia”

CHIETI – Dopo Lestini e Gotti, ecco il terzo tassello del roster 2019/2020, la prima conferma. Ilaria Maiezza decise la scorsa estate di unirsi al progetto tecnico della Teatina, diventando la punta di diamante di un settore giovanile allora in piena fase di rifondazione. Zittendo tutti coloro che avevano cercato di dissauderla dal venire a Chieti, poiché sostenevano che non avrebbe trovato spazio né un ambiente adatto per farla crescere, Ilaria non solo è stata uno degli elementi più positivi nella bellissima stagione delle squadre Under 14 e Under 16 della Teatina, ma ha trovato spazio anche in prima squadra.

Più volte convocata e utilizzata in partita da Giorgio Nibbio, ha debuttato in B2 quando aveva ancora 12 anni, siglando anche un punto nella trasferta sul campo dell’Alfieri Cagliari. Società e staff tecnico hanno deciso di puntare su di lei anche per la prossima stagione, proponendole però una “scommessa” basata sulle sue caratteristiche tecniche, fisiche e, forse ancor di più, caratteriali e temperamentali: trasformarsi in un libero. E Ilaria ha accettato con entusiasmo:

“Sì, è stata un’enorme gioia ricevere questa proposta e l’ho accettata con grande entusiasmo. Il cambio di ruolo non mi spaventa, anzi penso di poter fare bene e di avere il profilo giusto per diventare un buon libero. Ringrazio Giorgio Nibbio e la società per questa grande opportunità e per la fiducia che hanno sempre mostrato in me. Il prossimo sarà per me un anno di crescita e di duro lavoro, ma avrò il privilegio di giocare accanto a compagne fortissime ed esperte, dalle quali potrò imparare molto. Ci metterò tutta me stessa!”.