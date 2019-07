Ilaria D’Angelo confermata alla Pallavolo Teatina

Per la schiacciatrice romana sarà un ritorno in B1: «La nuova Teatina ha tutte le carte in regole per lottare nelle prime posizioni»

CHIETI – Un altro pezzo della squadra che ha dominato lo scorso campionato di serie B2 si ripresenterà ai nastri di partenza della nuova stagione, ancora con la maglia neroverde addosso: Ilaria D’Angelo sarà, anche per il 2019/2020, una delle schiacciatrici a disposizione di Giorgio Nibbio. Cresciuta ulteriormente di livello proprio con l’arrivo a dicembre del tecnico lombardo, Ilaria è stata uno dei punti fermi della squadra, e tale vuole continuare ad essere anche in B1, categoria che lei conosce molto bene:

“Sì, ho giocato tanti anni e con diverse squadre in B1, muovendomi in giro per l’Italia. Nelle ultime stagioni, che ho vissuto tra Minturno e Chieti, non ho avuto la possibilità di seguire bene i vari gironi di B1, ma la mia impressione è che il livello generale si sia un po’ abbassato, per lo meno ripensando alla qualità delle squadre che andavano in giro quando ero ragazzina. Comunque, di certo ci aspetta un campionato duro, poi dipenderà anche da che girone capiteremo. Il roster allestito dalla società è di ottimo livello, abbiamo le carte in regola per lottare nelle prime posizioni, starà a noi trasformare le potenzialità in realtà.

Ci sarà più concorrenza in tutti i ruoli, ne sono consapevole, l’importante è che si crei un bel gruppo nello spogliatoio, poi ognuno lotterà per un posto, com’è giusto che sia. Mi auguro che la Teatina faccia un bel campionato, centrando gli obiettivi che la società si prefigge, mentre dal punto di vista personale spero in una stagione tranquilla, lontana da polemiche, rivendicazioni, ripicche. Ad un certo punto della scorsa stagione mi ero arrabbiata con tante persone, con il senno di poi ho capito che non ne valeva la pena: quest’anno voglio solo giocare a pallavolo, dando il massimo e divertendomi”.