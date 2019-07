Mostra di Agnese D’Orazio, a Pineto “Penelope ed altre trame”

Il 6 luglio inaugura a Villa Filiani la mostra ‘tessile’ che si potrà visitare fino al 12. Presente una ricca esposizione di acrilici su tela

PINETO – Sabato 6 luglio alle 19.30 inaugura, a Villa Filiani a Pineto (in provincia di Teramo), la mostra personale d’arte contemporanea di Agnese D’Orazio, intitolata “Penelope ed altre trame”. La stessa sarà visitabile fino al 12 luglio. L’ingresso è libero.

Sarà l’occasione per vedere una ricca esposizione di acrilici su tela improntati all’espressionismo astratto, sul tema della condizione umana contemporanea e della moda. E delle radici: Agnese è infatti un architetto emigrato in Svizzera da qualche anno. Ma è originaria di Pineto.

Il nome della mostra sottende già un po’ il suo contenuto: parliamo di una pittura materica, o per meglio dire, “tessile”, come l’ha definita la rivista internazionale 1340art magazine. Il taglio è di per sé originalissimo. Fili, orditi e punti intrecciati come fossero tessuti, abiti che indossiamo per mostrarci al mondo.

Racconta l’artista: “Le basi sociali ci comprimono. Ci inscatolano. Le etichette e i codici ci inseguono. Siamo le automobili che guidiamo, gli oggetti che possediamo, le case in cui soggiorniamo. Siamo il nostro titolo di studio, il nostro lavoro, la nostra condizione privata. Visitare questa mostra vi metterà in contatto con l’energia che è propria a un gesto di libertà. Le opere che espongo nutrono la piccola ambizione di spronare all’anticonformismo, al non avere paura di manifestare chi si è veramente. Perché siamo tutti microcosmi irripetibili, pieni di sfumature e fragilità. Ognuno nel suo speciale modo. Non siamo monocromi, o stampe digitali. La pittura è la mia maniera di dare voce a tutto quello che sfugge alle regole predeterminate, ai dettagli che ci rendono unici. Ecco perché credo ancora nella sua forza dirompente”.